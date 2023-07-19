快訊

民調／國民黨支持者換將呼聲高？ 若「換侯」最挺他參選

捲性騷風波後神隱…黃子佼晚間重啟臉書 2萬字訴一個月以來「心路歷程」

侯友宜造勢爆場 盧秀燕：民調不靠譜「5年前連老公都不看好」

萬大線用地都市計畫被判無效 北市:收到判決再討論

中央社／ 台北19日電

台北高等行政法院今判決台北捷運萬大線LG04站捷七開發案都市計畫無效。北市捷運局表示，還沒收到判決書，無法得知詳細理由，收到後會再跟相關單位討論是否上訴。

台北捷運萬大線LG04站捷七開發案，地主土地被納入開發，從住宅區變為捷運開發區，而向法院提訟。北高行認為，北市府有利益衡量的瑕疵之違法，今天判決都市計畫無效。可上訴。

北市捷運工程局晚間以新聞稿回應，尊重法院判決，因尚未收到判決書，無法得知詳細判決理由，將於收受判決書後，邀集相關主管機關研商討論是否上訴及後續因應措施；至於是否會影響萬大線相關工程進度，則會審慎評估。

捷運局說明，捷運萬大線LG04站為一地下車站，在站體兩端需設置出入口及通風口等捷運設施，在辦理都市計畫變更過程中，已利用學校用地設置一側出入口及通風井，另一側原朝向與私地主以辦理聯合開發方式取得捷運設施用地，期能創造地主、政府及投資人等三贏方式辦理。

捷運局說，因辦理聯合開發過程不順利，又受到大法官釋字732號解釋令，內政部要求捷運設施改以最小用地劃設，再辦理用地取得。

捷運 萬大線 都市計畫

延伸閱讀

配合捷運汐止吉林街、福德三路拓寬 盼解決長久塞車問題

捷運南環段二次流標 北市捷運局：針對工程特殊性檢討

相關新聞

新北人口回升 估7月底逾403萬再創歷史新高

新北市府今天表示，至18日止新北人口數到達史上次高點，7月底可望突破2020年12月的最高紀錄403萬954人，再創歷史...

獨／淡北道路完成評選後將決標 卡關3年預算增40億

連接新北淡水及台北北投的「淡北道路」是在地居民企盼27年的救命道路，卡關主因為環評問題，3年前好不容易通過，卻又在行政院...

蔣萬安都更五箭「電梯加碼辦」 中正老公寓成補助首案

北市30年以上且無電梯的老公寓8萬多棟，台北市長蔣萬安推「都更五箭」促都更及危老重建，因應超高齡社會來臨，第五箭「加碼辦...

北宜公路50K大落石及怪手翻覆 公路總局：操作不慎傾倒

台九線北宜公路50公里處附近今下午傳出有大型落石及怪手翻覆擋住道路，導致民眾無法通行，有網友上傳社群提醒民眾，引發討論。...

新北議員健檢中和十大易肇事危險路口 呼籲市府加速改善

交通部7月1日起實施行人優先新制，新北市議員張嘉玲也彙整「中和區十大交通肇事熱點路口」，並一一會勘了解，張嘉玲指出，這攸...

蔣萬安都更政策第4箭簡化流程 議員酸誠意不足像雞肋

台北市長蔣萬安喊出「都更五箭」，市府為加速推動老舊房屋重建，第四箭「排障礙」修訂台北市危險及老舊建築物加速重建辦法，鬆綁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦