萬大線用地都市計畫被判無效 北市:收到判決再討論

台北高等行政法院今判決台北捷運萬大線LG04站捷七開發案都市計畫無效。北市捷運局表示，還沒收到判決書，無法得知詳細理由，收到後會再跟相關單位討論是否上訴。

台北捷運萬大線LG04站捷七開發案，地主土地被納入開發，從住宅區變為捷運開發區，而向法院提訟。北高行認為，北市府有利益衡量的瑕疵之違法，今天判決都市計畫無效。可上訴。

北市捷運工程局晚間以新聞稿回應，尊重法院判決，因尚未收到判決書，無法得知詳細判決理由，將於收受判決書後，邀集相關主管機關研商討論是否上訴及後續因應措施；至於是否會影響萬大線相關工程進度，則會審慎評估。

捷運局說明，捷運萬大線LG04站為一地下車站，在站體兩端需設置出入口及通風口等捷運設施，在辦理都市計畫變更過程中，已利用學校用地設置一側出入口及通風井，另一側原朝向與私地主以辦理聯合開發方式取得捷運設施用地，期能創造地主、政府及投資人等三贏方式辦理。

捷運局說，因辦理聯合開發過程不順利，又受到大法官釋字732號解釋令，內政部要求捷運設施改以最小用地劃設，再辦理用地取得。