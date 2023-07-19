新北人口回升 估7月底逾403萬再創歷史新高

新北市府今天表示，至18日止新北人口數到達史上次高點，7月底可望突破2020年12月的最高紀錄403萬954人，再創歷史新高峰。民政局分析，主因是疫情和緩，恢復戶籍人數漸增。

市政府民政局長柯慶忠今天在市政會議報告表示，新北人口數在2010年底為389萬餘人，2019年4月首次突破400萬人，2020年12月到最高403萬954人。

但2020年下半年後，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2021年至2022年，連續2年未入境被遷出國外人口共8萬8718人，為新北人口數大幅下滑主因。至2022年6月人口數最低，只剩下397萬2271人。

民政局說，去年7月開始止跌回升，今年1月以來，每月平均成長4975人。依此人口成長速度，以7月18日的人口數402萬9356人估計，距離2020年12月的最高紀錄，差距不到1600人；預估7月底可望再創歷史新高峰。

柯慶忠下午接受中央社記者電訪表示，遷入人口逐月增加的主因是，疫情和緩讓國際遷徙量增。統計恢復戶籍與遷出國外總案件量，2021年有4萬餘件，2022年增至8萬餘件，今年1月至6月已接近去年全年的件數，「人口已經慢慢回來了」。

另外，因新北生活機能好，中南部「北漂」與雙北生活圈的移動人口也增加，民政局統計，升格改制後，2000年底至2023年4月為止，新北各區人口成長比例以林口區成長最高，其次依序為淡水、八里、五股、三峽。分析多以新市鎮開發、交通便捷、土地重劃等因素有關。

民政局說，新北兼具都會型及原鄉型的城市社會，做為全國人口數最多的城市，人口結構無疑是全國的縮影，同樣都面臨少子女化、高齡化、勞動力缺乏等問題。偏區的平溪、貢寮、雙溪、石門、瑞芳區，人口也都逐年負成長。