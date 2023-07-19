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新北議員健檢中和十大易肇事危險路口 呼籲市府加速改善

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員張嘉玲表示，她與景平里長游一龍要求交通局在「景平路和安樂路口」的行人穿越道加強綠白警示標線，並豎立警示標誌，提醒用路人。圖／張嘉玲提供
新北市議員張嘉玲表示，她與景平里長游一龍要求交通局在「景平路和安樂路口」的行人穿越道加強綠白警示標線，並豎立警示標誌，提醒用路人。圖／張嘉玲提供

交通部7月1日起實施行人優先新制，新北市議員張嘉玲也彙整「中和區十大交通肇事熱點路口」，並一一會勘了解，張嘉玲指出，這攸關民眾生命安全，急需市府儘速在危險路口尋求改善方案，保障行人安全刻不容緩。

根據道安資訊查詢網統計，110年中和區十大交通肇事熱點路口包含北88、光華街、中山路二段64巷；中正路與板南路口；新民街94巷及中正路口；景安路及縣106路口；中山路三段35巷及台新街；和城路一段277巷與和城路一段路口；景平路221巷、景新街、縣111；縣106、安樂路；東西向快速八里新店線、錦和路口；板南路及立言街口。

張嘉玲表示，昨天造成交通意外身亡的「景平路和安樂路口」，她與景平里長游一龍要求交通局在行人穿越道加強綠白警示標線，並豎立警示標誌，提醒用路人。在「景平路與景新街口」，該處行人穿越道斜向設置造成通行時間過長，希望交通局研議改善方案。

張嘉玲指出，另一個易肇事熱點危險路口「中山路三段35巷」，希望能移除路邊電箱，讓視線更清楚，並在分隔島設置反光鏡警示，以解決35巷車輛與中山路三段主幹道危險路口的問題。她請交通局在分隔島上設立道路反光鏡，讓駕駛可以提前看見中山路三段主幹道的來車，無論行人、行車彼此都更安全。

而在中山路三段和民有街口，應設置設置行人專用時相與行人交叉穿越標線。至於民富街與員山路間長達270公尺，許多民眾違規穿越分隔島，居民希望設置行人穿越道，也請交通局再行研議方案、待取得雙邊社區居民共識後解決。

新北市交通局表示，針對景平安樂路口死亡事故，交通局將盡速增設相關標誌標線設施，另反映的多事故地點，交通局亦將蒐集事故資料，再檢討研擬改善措施。

道安資訊查詢網統計110年中和區十大交通肇事熱點路口圖／張嘉玲提供
道安資訊查詢網統計110年中和區十大交通肇事熱點路口圖／張嘉玲提供

標誌 反光鏡 交通部

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