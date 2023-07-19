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蔣萬安都更五箭「電梯加碼辦」 大同老公寓成補助首案
北市30年以上且無電梯的老公寓8萬多棟，台北市長蔣萬安推「都更五箭」促都更及危老重建，因應超高齡社會來臨，第五箭「加碼辦」增設電梯補助金額從250萬加碼至300萬元，公告後已有3件送件，大同區環翠名盧C棟成為首宗核准案，目前已在施工中。
台北市更新處表示，5樓公寓環翠名盧C棟社區的屋齡已逾30年，屋況良好，住戶經討論後，尋求專業建築師團隊協助，採「電梯加碼辦」加速意願整合，先後成立公寓大廈管理組織、取得增建電梯雜項執照。
該案近期已獲更新處核准補助300萬元，正由營造廠商施工中，待竣工領得電梯雜項使用執照，最快一年內可啟用電梯，滿足住戶需求。
北市府2015年起，補助老公寓增設電梯每座總工程經費上限60％、最高250萬元，今年4月公告提高額度至300萬元後，迄今已完工使用35件，28件因疫情、個案問題等影響正在施工中，包含環翠名盧C棟，另有2件審核中。
更新處說，預期4月公告後，民眾陸續送件數量會增加，然而至今僅3件，分析應與補助款調高後，社區住戶需重新討論有關。提醒今年有意增設電梯補助者，申請受理至12月29日，可電洽更新處（02-27815696分機3138、3146、3158、3159）或至官網查詢。
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