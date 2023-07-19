快訊

首次受訪畫面曝光！AMD蘇姿丰滿臉笑容喊：台灣「這點」很精彩

新竹驚傳員警派出所內中槍身亡 同仁已封鎖現場

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國大陸外交部長為何失蹤？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣萬安都更五箭「電梯加碼辦」 大同老公寓成補助首案

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安推都更新政，，第五箭「加碼辦」增設電梯補助金額從250萬加碼至300萬元，公告後已有3件送件，大同區環翠名盧C棟成為首宗核准案。圖／更新處提供
台北市長蔣萬安推都更新政，，第五箭「加碼辦」增設電梯補助金額從250萬加碼至300萬元，公告後已有3件送件，大同區環翠名盧C棟成為首宗核准案。圖／更新處提供

北市30年以上且無電梯的老公寓8萬多棟，台北市長蔣萬安推「都更五箭」促都更及危老重建，因應超高齡社會來臨，第五箭「加碼辦」增設電梯補助金額從250萬加碼至300萬元，公告後已有3件送件，大同區環翠名盧C棟成為首宗核准案，目前已在施工中。

台北市更新處表示，5樓公寓環翠名盧C棟社區的屋齡已逾30年，屋況良好，住戶經討論後，尋求專業建築師團隊協助，採「電梯加碼辦」加速意願整合，先後成立公寓大廈管理組織、取得增建電梯雜項執照。

該案近期已獲更新處核准補助300萬元，正由營造廠商施工中，待竣工領得電梯雜項使用執照，最快一年內可啟用電梯，滿足住戶需求。

北市府2015年起，補助老公寓增設電梯每座總工程經費上限60％、最高250萬元，今年4月公告提高額度至300萬元後，迄今已完工使用35件，28件因疫情、個案問題等影響正在施工中，包含環翠名盧C棟，另有2件審核中。

更新處說，預期4月公告後，民眾陸續送件數量會增加，然而至今僅3件，分析應與補助款調高後，社區住戶需重新討論有關。提醒今年有意增設電梯補助者，申請受理至12月29日，可電洽更新處（02-27815696分機3138、3146、3158、3159）或至官網查詢。

北市都更政策「電梯加碼辦」首宗核准案的大同區環翠名盧C棟，目前施工中。圖／更新處提供
北市都更政策「電梯加碼辦」首宗核准案的大同區環翠名盧C棟，目前施工中。圖／更新處提供

電梯 公寓

延伸閱讀

蔣萬安都更政策第4箭簡化流程 議員酸誠意不足像雞肋

筆直巷弄淪賽車場？北市里長提「彎曲巷道」逼降速 蔣萬安考慮試辦

影／里長年終獎金有譜？蔣萬安：在行政院會中反應爭取

南京西路天坑提早2天修好 蔣萬安一早視察宣布：今天中午恢復通車

相關新聞

影／陳紫渝現身了！曝戀愛消息爆出「電話接不完」 老爸只說1句話

新北市永和區永福里長「最美里長」陳紫渝今爆出名花有主，她下午現身受訪指出，與對方是近期才認識、相處後進而交往，也對她很好...

三鶯線延伸八德今環評通過 綜合規畫獲核定後7.5年完工

新北捷運三鶯線延伸桃園八德段環評通過！今天新北市府與桃園市府出席行政院環境保護署審查會議，經環境影響評估審查委員會審查獲...

蔣萬安都更五箭「電梯加碼辦」 大同老公寓成補助首案

北市30年以上且無電梯的老公寓8萬多棟，台北市長蔣萬安推「都更五箭」促都更及危老重建，因應超高齡社會來臨，第五箭「加碼辦...

獨／淡北道路完成評選後將決標 卡關3年預算增40億

連接新北淡水及台北北投的「淡北道路」是在地居民企盼27年的救命道路，卡關主因為環評問題，3年前好不容易通過，卻又在行政院...

終於再破400萬！新北人口回流 林口、淡水增加最多

新北市人口一度跌至397萬人，但截至昨天回流至402萬9356人。新北市民政局分析人口下滑主因，是因疫情連兩年未入境，被...

北流1.9億元「爛攤」柯文哲推給中央 文化部聲明打臉

台北流行音樂中心遭爆料在前台北市長柯文哲任內留爛攤，與廠商間有筆1.9億工程款爭議未結，柯辦對此回應是文化部承諾編列預算...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦