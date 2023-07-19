淡水公益捐血好熱鬧 各界捐出八百份贈品好康滿滿

由淡信善基金會、淡水清水巖、淡水民主促進協會等單位今(19)日一同主辦公益捐血活動，雖然天氣炎熱卻有不少民眾，等著捐血資料準備抽血，現場主辦單位更準備許多滿滿的贈品，有800份的高級咖啡濾掛包、老街有名的三協城餅舖、百年紀念小豬撲滿等等，送給捐出熱血的民眾加油打氣。

雖然氣溫高達35度，不過淡水民眾還是一樣踴躍捐出熱血，為此還募集了許多物資，包括了淡信百年紀念小豬撲滿、白米麵線物資、洗衣粉、三協成百年餅店等等，還有淡水在地咖啡名店踴躍響應的咖啡濾掛包吸引大家來捐血。

主辦單位表示，今年因為疫情的解封，捐血活動可以再為國家注入新血，也為長期鬧血荒的血庫注入新能量，而如今現在為了解決全國缺血的問題，今天出動3輛捐血車，目標800袋，希望在炎炎夏日號招大家來響應公益，代表著台灣不畏懼困難的社會精神，讓這場捐血活動格外的溫馨。