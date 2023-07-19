瑞芳傑魚社區共餐有成 獅子會關懷長輩共襄盛舉

瑞芳區傑魚里的銀髮共餐辦得有聲有色，有許多社區長輩參與共餐，今(19)日瑞芳獅子會一行人也到傑魚里的共餐據點，幫長者量血壓和血糖，為他們的健康把關，除此之外，也贊助共餐加菜金，希望傑魚里的據點可以辦得長久。

傑魚里里長周清標說，今天非常感謝瑞芳獅子會在會長的帶領下，一行人來到共餐這裡和長輩噓寒問暖，還提供量測血壓和血糖服務，更提供加菜金，感謝獅子會長期關心地方長者，並以實際行動來關心這裡的長輩，讓長輩備感溫馨。

瑞芳獅子會會長陳建華說，今天來到傑魚社區的銀髮共餐，很高興可以和長者吃飯話家常，並關心長者健康，希望每位長輩都能多到共餐一起和左右鄰居聯誼感情，有什麼需求獅子會能夠協助的也會盡全力給予支持。

今天瑞芳區區長也到場共襄盛舉，區長楊勝閔表示，感謝瑞芳獅子會長期對於地方長者服務，弱勢關懷都是不遺餘力，今天到傑魚里共餐還致贈加菜金，也讓共餐如虎添翼，希望可以辦得長長久久。