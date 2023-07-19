影／陳紫渝現身了！曝戀愛消息爆出「電話接不完」 老爸只說1句話
新北市永和區永福里長「最美里長」陳紫渝今爆出名花有主，她下午現身受訪指出，與對方是近期才認識、相處後進而交往，也對她很好，交往就會好好珍惜，並對自己感情生活浪費版面，感到不好意思，認為社會上有比這件事更重要的事。
「最美里長」陳紫渝今爆出與永和永和警分局秀朗派出所凃姓員警交往中，陳稍後則在IG上大方認愛，並說「很小心呵護這段得來不易的感情」，希望大家可以祝福她。陳受訪表示，每一段緣分都很珍貴、特別，既然都在交往就需要好好珍惜，雙方是近期才認識、相處後進而交往，父親得知也僅說要好好相處，並未多加過問細節。
陳紫渝表示，周刊報導前並未跟他們聯繫、求證，因此新聞出來後突然電話接不完，加上早上有里內事務要忙，跟男友也沒有多說什麼，也還沒有機會看大家的留言，但對自己感情生活浪費大家的關注，感到不好意思，認為社會上有比這件事更重要的事，畢竟這還是個人感情問題，希望大家還是多關注社會議題。
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