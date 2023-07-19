北流1.9億元「爛攤」柯文哲推給中央 文化部聲明打臉

台北流行音樂中心遭爆料在前台北市長柯文哲任內留爛攤，與廠商間有筆1.9億工程款爭議未結，柯辦對此回應是文化部承諾編列預算，事後不願給付。文化部今發聲明打臉，強調北市府在北流風光開幕後再增加1.9億工程爭議款，要求文化部支應，但經律師意見審核後認定，審定預算後新增經費應歸責北市府，無權要求中央埋單。文化部更抨擊北市府在履約過程未依協議書妥適控管工程經費，自始自終都未善盡管理人責任。

北流遭爆柯文哲任市長時期留下爛攤，與廠商間1.9億工程款爭議未結案，至今以月增80萬元利息持續累計，利滾利已累積近千萬。柯文哲辦公室卻稱「原本文化部承諾編列預算給北市，後來卻又不願給付」。

對此，文化部說明，行政院於2008年核定北流興建經費45億元，由中央委託地方政府代辦，2018年核定增加至60億元。2020年北流開幕時，時任行政院長蘇貞昌公開表示，北流由中央出資近60億、地方2.6億完成。

文化部進一步指，北市府於2021年開幕後再增加工程爭議款1.9億元，文化部經律師法律意見審核後認定，審定預算後新增經費應歸責於北市府，北市府有義務於原核定60億元預算內完成整體工程，後續自行變更或增加預算，皆無要求中央埋單的權利。

文化部說，依據代辦協議書明定代辦工程費「以核定預算為限」，同時規定「於委託代辦應行事項範圍內，應以善良管理人之注意義務，履行協議書內容。」北市府已於2018年提出追加15億元的要求，預算暴增1/3至60億元，行政院雖勉於同意，但核定函時也再次強調，北流工程延宕11年之久，北市府應確實督導監控各項進度，並應善盡主管機關責任，檢討並審慎釐清相關責任。

文化部表示，在行政院核定增列15億元預算前，北市府先未經行政院核定追加預算即發包施作，雖2.6億元後由北市府自行支應，但北市府卻又於風光開幕後，再提出工程爭議款1.9億元，要求文化部支應。文化部表示，北市府於履約過程中，不僅未依協議書規定妥適控管工程費用上限，以致產生爭議款項，且北市府自始自終並沒有善盡管理人責任。

文化部強調，新任台北市長蔣萬安上任後，文化局長蔡詩萍先後兩次拜訪前任及現任部長李永得、史哲，文化部也釋出善意，請北市府補充相關爭議資訊後，由文化部委請律師提出法律意見書。但依律師法律意見書目前所顯示相關資訊，並無法排除台北市政府責任，整體計畫經費仍應依協議書規定，於核定60億元預算內執行。