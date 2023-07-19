筆直巷弄淪賽車場？北市里長提「彎曲巷道」逼降速 蔣萬安考慮試辦

為消弭行人地獄汙名，台北市長蔣萬安上任後積極推人本交通友善，不過許多巷弄因道路筆直，汽機車車速相當快，讓里民走在路上得心驚膽跳。有里長就向蔣萬安提案，盼在里內試辦「彎曲巷道」，蔣萬安允諾，會由交通局交工處先與里民溝通，因試辦會涉及改變停車格、及用路習慣，如果溝通好就會試辦。

由於大安區溫州街52巷是新生南路轉羅斯福路的捷徑，經常有穿越性車流，也正因巷弄筆直，許多汽機車車速快，大學里長吳沛璇今天在里長座談時提到，正因道路筆直，里內巷道變成「賽車好地點」，儘管有限速，但許多汽機車還是車速快，讓走在巷弄的里民心驚膽跳，希望市府試辦「彎曲巷道」，不要讓行人地獄淪口號。

蔣萬安當場指示交通局，因會涉及停車位調整，先與里民做好說明溝通，如果溝通好就會試辦。

交通局交工處副處長劉嘉祐表示，因大學里里內都是單行道，的確有許多通過性車流，里長提案之後有透過里民大會研議減速設施、停車格調整，以強迫經過的車輛減速，初步方案會透過停車格調整，比照新加坡銀髮區的方式，不過這樣的調整會涉及里民用路習慣，若里民有共識，就會積極推動。

蔣萬安今赴大安區里長座談，里長吳沛璇說，大學里在民國105年就推動鄰里交通改善，至於完成度已達到98%以上，儘管巷道畫設有標線型人行道，不過許多里民走到里內還是得心驚膽跳，因里內的溫州街52巷成為許多汽機車新生南路要轉羅斯福路的捷徑，因直接內切52巷到羅斯福路，可以省掉3分鐘，但許多汽機車根本沒有減速，經過的汽機車車速都非常快，讓里民走在裡面都很害怕。

里長說，里內就有一名在哥本哈根唸書的年輕人，特別寫信給她，建議可以改變巷道的路型，透過「彎曲巷道」讓汽機車速度減慢，呼籲市長消除行人地獄不要淪為口號。

蔣萬安當場指示交通局，與里民溝通，並且列管2個月。蔣說，這次里長提案在溫州街52巷，透過路型設計做一個比較彎曲的巷道路型，讓車速降低，這部分剛好跟他這次到新加坡出訪考察有相同概念，這次到新加坡有看到星國的樂齡長者社區路型設計，就是將經過社區的路變窄，讓車輛可以減速，避免長輩發生交通事故，甚至新加坡也推行長者敬老卡，通過行穿線時，可以嗶一下，可以有比較長的秒數。