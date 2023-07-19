違章建築不願自行拆 北市強拆208件、收取強拆費216萬
北市列管1994年以前既存違建頂樓加蓋既存違建，若有違反公共安全、影響公共利益等情形，可依法優先拆除，其餘拍照列管。建管處派工強拆未能於指定期限內拆除的違建，2021年至今年6月已處理208件，共收取代拆除費216萬元，其中屋頂及屋頂平台、空地與法定空地的案件占近5成。
強制拆除收費金額是根據「台北市違章建築強制拆除收費自治條例」和「台北市違章建築強制拆除收費標準」的規定收取，依違建的構造類別、拆除面積計算，再加上相應的行政成本。建管處長虞積學舉例，一處約30坪的鋼骨構造違建，如經建管處派工強制拆除，將收取相應的代為拆除費用約18萬元。
虞積學說，違建經強制拆除後，除了須繳交拆除費用，現場遺留建材或廢棄物應由當事人自行清除，否則將由環保局依廢棄物清理法開罰。
建管處指出，通常會給予機會與期限讓違建者自行拆除，絕大部分都會願意配合，少數例外，另外有些正在施工中的違建，建管處也會派人強制拆除。
2021年至今年6月，建管處代拆除違建208件，共收取216萬元，其中一案最高費用達23萬多元。建管處分析，違建位置以屋頂及屋頂平台、空地與法定空地為主，分別為55件、48件，占比達49%，另有防火間隔及防火巷8件、騎樓6件、陽台及露台6件、5件巷道及人行道等。
建管處呼籲切勿心存僥倖搭蓋違建，也強調如果違建經強制拆除後再次違法復建，不只要立即拆除，建管處也會函送司法機關進行法律追究。依建築法規定可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言