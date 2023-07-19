違章建築不願自行拆 北市強拆208件、收取強拆費216萬

北市列管1994年以前既存違建頂樓加蓋既存違建，若有違反公共安全、影響公共利益等情形，可依法優先拆除，其餘拍照列管。建管處派工強拆未能於指定期限內拆除的違建，2021年至今年6月已處理208件，共收取代拆除費216萬元，其中屋頂及屋頂平台、空地與法定空地的案件占近5成。

強制拆除收費金額是根據「台北市違章建築強制拆除收費自治條例」和「台北市違章建築強制拆除收費標準」的規定收取，依違建的構造類別、拆除面積計算，再加上相應的行政成本。建管處長虞積學舉例，一處約30坪的鋼骨構造違建，如經建管處派工強制拆除，將收取相應的代為拆除費用約18萬元。

虞積學說，違建經強制拆除後，除了須繳交拆除費用，現場遺留建材或廢棄物應由當事人自行清除，否則將由環保局依廢棄物清理法開罰。

建管處指出，通常會給予機會與期限讓違建者自行拆除，絕大部分都會願意配合，少數例外，另外有些正在施工中的違建，建管處也會派人強制拆除。

2021年至今年6月，建管處代拆除違建208件，共收取216萬元，其中一案最高費用達23萬多元。建管處分析，違建位置以屋頂及屋頂平台、空地與法定空地為主，分別為55件、48件，占比達49%，另有防火間隔及防火巷8件、騎樓6件、陽台及露台6件、5件巷道及人行道等。