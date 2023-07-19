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登革熱疫情升溫 新北主動就醫確診前50人祭出500元禮券
本土登革熱疫情升溫，疾管署統計已累計425例，是近10年同期最高，且仍有上升趨勢。新北市衛生局為及早發現社區中隱藏的病例，凡從東南亞或中南美回國或高風險地區旅遊，發病3日內主動就醫經確診登革熱，前50名民眾可獲得禮券500元。
新北衛生局說，為及早發現社區中隱藏的病例、縮短疾病隱藏期，今日起凡居住於新北市民眾，自登革熱流行區域（東南亞或中南美）回國或至高風險地區，包括台南、高雄、屏東、雲林、台中旅遊時，發病3日內主動就醫並告知旅遊史，經確診登革熱，前50名民眾可獲得禮券500元。醫師診治發現疑似本土個案，發病3日內主動通報且確診，前50名病例可獲得獎金2500元。
新北衛生局長陳潤秋說，所有醫療院需落實詢問TOCC，並踴躍向衛生局領取免費登革熱快篩試劑，診間如遇有發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等登革熱疑似症狀民眾，請使用快篩試劑協助診斷並務必採檢通報登革熱。此外，近期北部降雨機會增加，民眾需檢查環境中沒有積水容器，不養蚊就能避免感染登革熱。
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