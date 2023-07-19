「最美里長」陳紫渝人氣爆表 侯友宜去年也合照比愛心

「最美里長」新北市永和區永福里長陳紫渝爆戀情，再受到高度關注，去年底選舉期間雖然是以無黨籍身分參選，但高人氣也讓新北市長侯友宜一同合照、比愛心，一度引發不小討論。如今人氣不減，地方上國民黨、民進黨也都說，有理念相同的人都不排斥、歡迎認同理念的年輕人加入。

陳紫渝年曆曾讓上千人漏夜排隊等候，去年底參選時也因與侯友宜合照，引發爭議。陳雖然以無黨籍參選，但和侯同樣來自嘉義同鄉會，侯也親口對陳說「加油」。陳紫渝當時表示，侯友宜和她同樣來自嘉義同鄉會，且做事負責認真，讓朝里長邁進的她，了解侯善於傾聽基層聲音，期待未來和侯一同合作。

地方人士指出，陳紫渝父親為國民黨籍里長、母親則在上屆里長選舉中落選，因此陳紫渝本屆以無黨籍，對決永和區永福里的國民黨籍里長陳清香，算是「代母出征」；只是因當時父為國民黨，自己卻無黨籍對決國民黨里長，還放上跟侯友宜合照，引發國民黨內不滿，甚至在黨內群組嗆聲。

但地方人士說，陳紫渝認真負責、有衝勁，現在青年也沒在在乎黨籍，本來就可以公平競爭。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，國民黨現在是在野，需要集結所有力量，有理念相同的人都不排斥，黨部會積極了解無黨籍里長們的想法，看怎麼合作，畢竟基層很重要。