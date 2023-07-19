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影／里長年終獎金有譜？蔣萬安：在行政院會中反應爭取

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
台北市長蔣萬安(右)上午出席「市長與里長有約」座談會，蔣萬安一到現場，一一與各區里長握手致意。記者杜建重／攝影
台北市長蔣萬安(右)上午出席「市長與里長有約」座談會，蔣萬安一到現場，一一與各區里長握手致意。記者杜建重／攝影

台北市長蔣萬安上午出席「112年市長與里長有約」會議，針對龍泉里里長龐維良在會中建議，希望市長能在行政院會中提案，讓里長也能有「春節慰勞金」（年終獎金），蔣萬安對此表示，會向中央反應，幫里長爭取應有的福利。

龐維良表示，里長每個月領4萬5千元「事務補助費」，這筆錢包含辦公室的雜支、交通費以及婚喪喜慶紅白包，卻沒有年終獎金，但包括蔡英文總統以下的各級民意代表全部都有，就是里長沒有，不懂為什麼一樣在做選民服務，為何各級民意代表都有，里長就是沒有。

龐維良說，雖然這是法令的問題，但若能給里長這樣的照顧，其實既不是自肥也不是為了綁椿，這只是為了健全機制，也就是對基層、對里長的照顧與肯定，雖然這議題是中央層級討論的部分，但要通過也不難，只要把地方自治條例的第七條，有關春節慰問金的部份加進去，朝野協商後條例就有機會通過。

蔣萬安答覆時對此表示，這是有關民意代表的支給條例，他會在行政院院會跟中央反應，如果要修法不是不行，各級民意代表都有年終獎金，反而里長沒有，除向中央反應這部份，包括警消的警勤加給，也都會為大家爭取。

台北市長蔣萬安(右)上午出席與里長座談會議，針對里長提案希望市長幫忙向中央爭取里長也有年終獎金，蔣萬安表示，會向中央反應，幫里長爭取應有的福利。 記者杜建重／攝影
台北市長蔣萬安(右)上午出席與里長座談會議，針對里長提案希望市長幫忙向中央爭取里長也有年終獎金，蔣萬安表示，會向中央反應，幫里長爭取應有的福利。 記者杜建重／攝影
台北市長蔣萬安(右)上午出席與里長有約座談會，在會中承諾將向中央反應，幫里長爭取「春節慰勞金」。記者杜建重／攝影
台北市長蔣萬安(右)上午出席與里長有約座談會，在會中承諾將向中央反應，幫里長爭取「春節慰勞金」。記者杜建重／攝影
台北市長蔣萬安(後右)上午出席與里長有約會議，龍泉里里長龐維良(左)在會中建議，希望市長幫里長爭取「春節慰勞金」(年終獎金)，蔣萬安承諾會向中央反應爭取里長應有的福利。記者杜建重／攝影
台北市長蔣萬安(後右)上午出席與里長有約會議，龍泉里里長龐維良(左)在會中建議，希望市長幫里長爭取「春節慰勞金」(年終獎金)，蔣萬安承諾會向中央反應爭取里長應有的福利。記者杜建重／攝影

蔣萬安 行政院 春節

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