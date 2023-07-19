花鐘停擺、遊具生鏽 北市青年公園設備缺失挨批

台北市青年公園面積相當大，不少市民每天會前往休憩、帶小孩放電，但確有不少缺失，像是設備壞掉無人修復、遊具生鏽等，讓人憂心安全問題。對此，北市公園處回應，生鏽的器具會在明年度上漆、壞掉的設備也會於7月底前修復完。

國民黨籍北市議員應曉薇指出，近日赴萬華青年公園會勘時，發現一籮筐的離譜事，包括生態池沒管理、景觀用跳傘台生鏽及花鐘停擺等。她說每每要求北市府改善時，公園處才像木頭人一樣的改善，要不然就是互推皮球，實不可取。

應曉薇表示，青年公園每天有許多市民、孩子前來，北市府應提供更安全、美麗、便民的公園，建議市長蔣萬安可在青年公園辦理大型花卉展，帶動人潮、促進萬華經濟。

北市公園處回應，青年公園生態池由公園處與荒野保護協會簽定2021年至2014年合作備忘錄，以在公園內形塑自然生態環境為目的共同營造，池域分上、中、下游分區段、分階段營造，上游規劃為生態保育區，荒野保護協會以原生植物來營造此區生態環境，每日都有青年志工隊會巡守與維護，中、下游持續規劃中。