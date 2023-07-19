南京西路天坑提早2天修好 蔣萬安一早視察宣布：今天中午恢復通車

台北市南京西路日前發生天坑意外，經過多日已搶修完成，台北市長蔣萬安今一早赴大安區里長座談前，特地到天坑現場發早餐，慰問辛苦的工程同仁，蔣萬安今天也在臉書表示，「向市民朋友報告，南京西路將在今天中午提早通車。」

蔣萬安也透露，剛剛遇到路過附近的住戶，他也和民眾簡單分享搶修的經過，對於市府的努力，「大哥對我們用力按讚！」蔣表示，謝謝同仁展現台北隊的合作默契、效率與行動力，不僅確保周邊建物安全，還以最快的速度恢復通車，辛苦了！

蔣萬安今天在臉書表示，今天一早，他準備早餐前往施工地點，謝謝辛苦的團隊，提早2天修繕好市民安心返家的路。

蔣表示，從前進指揮所設立的第一天起，市府動員進駐318人次，施工廠商共342人次，出動挖土機、抽水馬達、工程車等196車次的機具車輛。這2周天氣非常炎熱，施工團隊頂著烈陽作業，很辛苦也很不容易。