「最美里長」陳紫渝情定大2歲永和陽光警 經紀公司「危機處理」暫不回應
新北市永和區永福里長陳紫渝被譽為「最美里長」陷入熱戀，交往對象是新北市26歲警員涂濬威，警局表示，男未婚、女未嫁，這是私領域不會干預。男主角是警專36期，現年26歲，性格陽光外向，是台北市人，臉書上有不少著警察制服照，但今天兩人戀情曝光，涂今天上午10點30分已關閉臉書。
陳紫渝是話題十足的里長，她還有所屬的經紀公司，經紀公司今天幫忙「危機處理」，定調先不會回應，女主角、男主角態度低調，婉拒採訪。
警分局同事說，涂比陳大2歲，個性外向，是運動健將，應該是因為在陳紫渝轄區服務，雙方近水樓台，因此擄獲美人心。小倆口相當登對，但因為女生有全國知名度，兩人談戀愛過程相當保密，避免外界被外界干擾、關注。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言