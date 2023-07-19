「最美里長」陳紫渝情定大2歲永和陽光警 經紀公司「危機處理」暫不回應

新北市永和區永福里長陳紫渝被譽為「最美里長」陷入熱戀，交往對象是新北市26歲警員涂濬威，警局表示，男未婚、女未嫁，這是私領域不會干預。男主角是警專36期，現年26歲，性格陽光外向，是台北市人，臉書上有不少著警察制服照，但今天兩人戀情曝光，涂今天上午10點30分已關閉臉書。

陳紫渝是話題十足的里長，她還有所屬的經紀公司，經紀公司今天幫忙「危機處理」，定調先不會回應，女主角、男主角態度低調，婉拒採訪。