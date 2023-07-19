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「最美里長」陳紫渝情定大2歲永和陽光警 經紀公司「危機處理」暫不回應

聯合報／ 記者李成蔭江婉儀王慧瑛／新北即時報導
陳紫渝是話題十足的里長，她還有所屬的經紀公司，經紀公司今天幫忙「危機處理」，定調先不會回應，女主角、男主角態度低調，婉拒採訪。取自陳紫渝臉書
陳紫渝是話題十足的里長，她還有所屬的經紀公司，經紀公司今天幫忙「危機處理」，定調先不會回應，女主角、男主角態度低調，婉拒採訪。取自陳紫渝臉書

新北市永和區永福里長陳紫渝被譽為「最美里長」陷入熱戀，交往對象是新北市26歲警員涂濬威，警局表示，男未婚、女未嫁，這是私領域不會干預。男主角是警專36期，現年26歲，性格陽光外向，是台北市人，臉書上有不少著警察制服照，但今天兩人戀情曝光，涂今天上午10點30分已關閉臉書。

陳紫渝是話題十足的里長，她還有所屬的經紀公司，經紀公司今天幫忙「危機處理」，定調先不會回應，女主角、男主角態度低調，婉拒採訪。

警分局同事說，涂比陳大2歲，個性外向，是運動健將，應該是因為在陳紫渝轄區服務，雙方近水樓台，因此擄獲美人心。小倆口相當登對，但因為女生有全國知名度，兩人談戀愛過程相當保密，避免外界被外界干擾、關注。

男主角涂濬威（右）是警專36期臉書上有不少著警察制服帥照，但今天戀情曝光後已關閉臉書。但他之前破案獲詐欺案表揚的照片，意外讓永和警好讚粉專成為熱搜對象。圖／取自永和警好讚粉專
男主角涂濬威（右）是警專36期臉書上有不少著警察制服帥照，但今天戀情曝光後已關閉臉書。但他之前破案獲詐欺案表揚的照片，意外讓永和警好讚粉專成為熱搜對象。圖／取自永和警好讚粉專

陳紫渝 警察

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