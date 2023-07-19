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爛攤？北流被爆1.9億爭議款未結 蔣萬安談「月息80萬元」損市民權益

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北流行音樂中心下午舉行開幕儀式。報系資料照／記者曾吉松攝影
台北流行音樂中心下午舉行開幕儀式。報系資料照／記者曾吉松攝影

民眾黨主席柯文哲想借北流場地遭拒，自爆世態炎涼，不過北流近期也陸續爆出爭議，除啟用才3年，就被民眾發現磁磚剝落等工程品質，現又傳出柯市府與廠商間有1.9億工程款爭議未結案。市長蔣萬安今表示，當初與前市府交接時，有列北流幾個案子並沒談到那麼細節，上任後了解細節的確有這樣的爭議，市府認為這可能屬於中央的責任，會持續向中央反映。

蔣萬安表示，面對問題就持續溝通，希望得到圓滿的解決。媒體追問，若中央認為不需要支付的話，市府怎解決？蔣表示，已請法務局研究，這個部分基本上有簽訂合約，應該要照合約來走。

蔣萬安今天上午出席大安區里長座談，對於北流又爆出前市府柯文哲市長任內，與廠商之間有1.9億工程款爭議，蔣萬安今天也表示，這個爭議案，讓市府去年開始，每個月要支付80萬利息，到現在已經累計近千萬，對市民朋友來講，也是個權益的損失，所以市府團隊上任後，已經積極跟中央溝通，也實際去拜會，希望來面對這個問題就是要來解決，會持續跟中央反應，得到一個完美的解決。

對於這個爭議案，蔣表示，文化局有告訴他，當時有列北流幾個案子，並沒有談到那麼細節，到上任後了解到細節，是有這樣的爭議款，市府了解以後就很積極地跟中央來溝通，中央也有告知市府，依照合約中央的立場是什麼？這個部分可能屬於中央的責任，但是面對問題就持續溝通，希望得到圓滿的解決。

台北市長蔣萬安今天上午出席大安區里長座談。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席大安區里長座談。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 柯文哲 台北流行音樂中心 利息

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