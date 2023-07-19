新北市府教遮陽降溫 拆除大隊提醒注意別成違建

今年特別熱，新北市經發局建議民眾如何避免陽光直射，降低室內溫度，但官網卻教民眾在室外加掛遮陽棚架，民眾質疑「這樣不算違建嗎？」拆除大隊提醒可能會變成違建。經發局說，在不影響公共安全、公共交通、公共衛生或市容下，應可免予查報。

新北市政府設有「新北市合法建築物增設一定規模以下構造物處理要點」，明定雨遮、花架、圍籬、露天空調設備等有限度安裝方式，若超過尺寸或被認定妨礙公安等疑慮將視為違建拆除。

經發局最近在粉絲頁「來趣新北金發局」教民眾在店面玻璃上採用適度的遮陽技巧，一般透明玻璃可用隔熱貼紙、窗簾及百葉進行隔熱，強調「在室外加裝遮陽工具比在室內阻擋的效果更好」。

不過附圖顯示共有垂直、其他及水平遮陽形式，都有相關的管理辦法，有民眾質疑「這樣不算違建嗎？」新北拆除大隊表示，如為格柵式鐵窗，拆除隊不會查報違建，但若公寓大廈管委會規約有禁止，還是會違反公寓大廈規定。窗戶開口加裝雨遮，新北市對輕量構造物有尺寸限制，雨遮深度在1公尺以內免查報。

拆除大隊說，除了1樓主要出入口雨遮深度可以到2公尺，其餘都只能作1公尺、開口左右兩側寬度可各加50公分為限，超過上述規範，將被視為違建拆除。

市議員張錦豪認為，經發局既然有這樣的構想，就應該要跟工務局討論好整體策略，別讓民眾各做各的。市議員劉哲彰表示，重點是要合乎法令，不要變成違建。