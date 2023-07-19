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北市加倍生育獎勵金 回溯案通過

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

北市政會議昨通過「生育獎勵金」回溯案，只要是市長蔣萬安上任日之後出生的新生兒，都能追溯領到加倍生育獎勵金，只要是去年12月25日（含）出生新生兒，第一胎可領4萬、第二胎4.5萬、第三胎可領5萬元，預計回溯後受惠人數約3600多人。

民政局表示，之前已申請並領到舊制2萬元、2.5萬元、3萬元北市生育獎勵金的市民，只要新生兒是在111年12月25日（含當日）以後出生，就會由原本受理的戶政事務所主動補發2萬元的獎勵金差額到存摺帳戶，市民不用提出申請補發，大幅節省市民舟車往返時間。

蔣萬安上任後，為鼓勵市民生育加倍發放生育獎勵金，第一胎發放4萬、第二胎4.5萬、第三胎5萬元，原本北市府規畫今年4月4日起上路，不過議會審議通過「北市生育獎勵金發放辦法」修正草案，回溯擴大從111年12月25日（含當日）以後出生的新生兒都可以受惠。

民政局表示，各區戶政事務所會在8月31日前，陸續將差額匯款到原本申請獎勵金的存摺帳戶，並在匯款完成後以手機簡訊發送入帳通知，市民可以在9月初查詢存戶入帳情形。另外，原本以悠遊付帳戶領取者，或是原本繳交的存摺帳戶因故無法成功匯款補發，戶所都會主動向市民聯繫申請更換存摺帳戶，市民不用擔心領不到補發金額。

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