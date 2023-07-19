聽新聞
test
0:00 / 0:00

板橋來青社宅 再釋出151戶

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
位於新北市新板特區的來青社宅將再釋出151戶。圖／新北住都中心提供
位於新北市新板特區的來青社宅將再釋出151戶。圖／新北住都中心提供

新北市新板特區的來青社宅先前釋出48戶，申請件數破千。新北市財政局昨天宣布，第二波將釋出151戶。議員認為來青社宅去年就點交，超過半年後才招租，行政效率太慢，應盡快處理。

財政局表示，來青社宅是位於板橋民權段的都更案，市府分回235戶，首波已按原規畫釋出48戶社宅，委由新北市住宅及都市更新中心公告招租，板橋民權社宅公告招租期間民眾申請件數達1011件，經審核合格件數為886件，首波社宅民眾申請狀況踴躍，第二波再釋出剩餘151戶，提高民眾入住機會。

新北住都中心指出，昨已完成電腦抽籤，抽籤結果在新北住都中心官網開放查詢。民權社宅首次招租，預計於7月下旬分批通知正取民眾看屋選屋、簽約點交，最快9月入住。

市議員黃淑君說，樂見151戶全部都做社宅出租使用，希望相關單位要注重社宅品質與管理，這已讓市民朋友等太久。

市議員劉美芳認為，很多年輕人很希望在離家或工作地點近的地方生活，板橋區社宅數量僅10多戶，年輕人那麼多，僧多粥少，建議可將精華地段的房子做為商辦出租，設立專款基金作為租金補貼，也可幫到年輕人。

社宅 議員

延伸閱讀

住都中心：調整社宅建材因應環境因素 無圖利廠商

稱蔡政府社宅完工數零 游淑慧：民進黨像im.B詐騙集團

遭批市長任內沒蓋社宅 林右昌反嗆：不了解基隆狀況

中央社宅直接發包破1747億 林右昌：未來每年拚1.5萬戶

相關新聞

北市恢復敬老金 逾55萬人受惠

台北市前市長柯文哲上任取消重陽敬老金，引發反彈，市長蔣萬安上任後重新發放1500元敬老金，市府昨宣布，只要重陽節當天設籍...

新北經發局降溫撇步 被質疑教蓋違建

今年特別熱，新北市經發局建議民眾如何避免陽光直射，降低室內溫度，但官網卻教民眾在室外加掛遮陽棚架，民眾質疑「這樣不算違建...

傳家長為成績恐嚇老師 學校否認

新北市新莊區某國小發生一起學生成績糾紛，該校陳姓家長會長指出，有家長因為不滿孩子期末考成績被扣分，自稱消防署某處科長，恐...

板橋來青社宅 再釋出151戶

新北市新板特區的來青社宅先前釋出48戶，申請件數破千。新北市財政局昨天宣布，第二波將釋出151戶。議員認為來青社宅去年就...

北市加倍生育獎勵金 回溯案通過

台北市政會議昨通過「生育獎勵金」回溯案，只要是市長蔣萬安上任日之後出生的新生兒，都能追溯領到加倍生育獎勵金，只要是去年1...

每月利息80萬！北流1.9億工程款未結 議員批柯文哲丟爛攤子

台北流行音樂中心被爆出在前朝柯文哲時期跟廠商還有工程款沒解決，每月利息新台幣80萬累積至今已破千萬；北市府表示，文化部來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦