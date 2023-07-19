板橋來青社宅 再釋出151戶

新北市新板特區的來青社宅先前釋出48戶，申請件數破千。新北市財政局昨天宣布，第二波將釋出151戶。議員認為來青社宅去年就點交，超過半年後才招租，行政效率太慢，應盡快處理。

財政局表示，來青社宅是位於板橋民權段的都更案，市府分回235戶，首波已按原規畫釋出48戶社宅，委由新北市住宅及都市更新中心公告招租，板橋民權社宅公告招租期間民眾申請件數達1011件，經審核合格件數為886件，首波社宅民眾申請狀況踴躍，第二波再釋出剩餘151戶，提高民眾入住機會。

新北住都中心指出，昨已完成電腦抽籤，抽籤結果在新北住都中心官網開放查詢。民權社宅首次招租，預計於7月下旬分批通知正取民眾看屋選屋、簽約點交，最快9月入住。

市議員黃淑君說，樂見151戶全部都做社宅出租使用，希望相關單位要注重社宅品質與管理，這已讓市民朋友等太久。

市議員劉美芳認為，很多年輕人很希望在離家或工作地點近的地方生活，板橋區社宅數量僅10多戶，年輕人那麼多，僧多粥少，建議可將精華地段的房子做為商辦出租，設立專款基金作為租金補貼，也可幫到年輕人。