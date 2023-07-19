傳家長為成績恐嚇老師 學校否認

新北市新莊區某國小發生一起學生成績糾紛，該校陳姓家長會長指出，有家長因為不滿孩子期末考成績被扣分，自稱消防署某處科長，恐嚇要讓代理教師「在教育圈混不下去」。校方表示，家長確實有說氣話，但並未恐嚇，成績在6月底達成共識。

陳姓家長會長指出，4年級班導改考卷時因一題字體少了一橫，老師用紅筆圈起來扣一分，家長有不同見解找老師談，卻在談論中以自己在消防署某處科長的職位，辱罵、恐嚇老師，包括「讓你在教育界待不下去」等語。

校方表示，導師考量因平時針對學生國字的書寫要求，與測驗評分標準不一致，因此決議不予扣分，6月27日親師間已達成共識。協調過程學生父親因急於維護孩子學習權益口氣不佳，但並未恐嚇老師，該生母親協調會後也有向導師致歉，導師也表示接受。

消防署政風室馬姓科長表示，因期末考發回訂正時，他跟太太都不知道錯誤在哪，才去問老師，跟老師討論過程中確實比較激動，他認為老師的評分標準跟過去不一致，因此期末考扣分不合理，但並未提到自己的身分、職業，後續老師說願在班上跟孩子道歉，他也制止不希望影響孩子價值觀。但他認為老師說法過於簡化，與實情不符。