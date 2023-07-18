每月利息80萬！北流1.9億工程款未結 議員批柯文哲丟爛攤子

台北流行音樂中心被爆出在前朝柯文哲時期跟廠商還有工程款沒解決，每月利息新台幣80萬累積至今已破千萬；北市府表示，文化部來函表明不願撥款，會再表達立場。

早在2019年，北流就因期程數度延宕且計畫預算由原先的45.5億元遽增至60.7955億元，增幅高達33.6%，而使監察院糾正行政院、文化部及北市府；今天再被爆出柯文哲任市長時還有1.9億工程款未跟廠商結清。

國民黨台北市議員汪志冰今晚告訴中央社記者，歷任台北市長交接，都不像柯市府這樣丟爛攤子給接任者，柯文哲先前大打5弊案卻不了了之，如今他任內所留下的大巨蛋、北藝等諸多公共工程爛攤，根本是不講武德表現，若柯文哲團隊能和中央政府好好溝通、減少嫌隙，納稅人也不需埋單，市民也免遭池魚之殃。

民進黨市議員林延鳳也說，柯文哲無視自己工程預算管控不力，留下全體納稅人買單的沉痾，還妄想在北流開演唱會，不僅只想用政治壓制專業，施政也毫無責任感，他就是「領導無方、施政無能」的代表，這筆帳也應當由他完全負起政治責任。

北市府發言人殷瑋表示，此案文化部與文化局間確實有履約爭議，這項爭議本應在去年就解決，卻留下每月80萬利息、至今累積上千萬的款項。蔣團隊上任以來，北市府一直都在積極溝通，從李永得到史哲，文化局與前後2任文化部長都有過溝通，努力解決問題，北市府文化局11日收到文化部來函，確定不願撥款，北市府會再向文化部清楚表明立場。