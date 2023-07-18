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板橋來青社宅第二波釋出151戶 議員：晚逾半年才招租效率太慢

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
位於新北市新板特區的來青社宅。圖／新北住都中心提供
位於新北市新板特區的來青社宅。圖／新北住都中心提供

位於新北市新板特區的來青社宅，日前釋出48戶，招租期間申請件數破千。新北市財政局表示，第二波將釋出151戶，滿足民眾申請需求。有議員認為，來青社宅去年就完成點交，超過半年後才開始招租，行政效率太慢，應該要盡快處理，滿足民眾需求。

財政局表示，來青社宅是位於板橋民權段的都更案，市府分回235戶，首波已按原規劃釋出48戶社宅，委由新北市住宅及都市更新中心公告招租，板橋民權社宅公告招租期間民眾申請件數達1011件，經審核合格件數為886件，因首波社宅民眾申請狀況踴躍，決定第二波再釋出剩餘151戶，全部作為社宅使用，以提高合格件數民眾的入住機會。

新北住都中心表示，今天已完成電腦抽籤，抽籤結果在新北住都中心官網開放查詢。民權社宅首次招租推出48戶社宅套房及兩房型供民眾申請，預計於7月下旬分批通知正取民眾看屋選屋、簽約點交，最快9月可入住新家。

民進黨新北市議員黃淑君表示，樂見這151戶全部都做社宅出租使用，但遺憾是，來青社宅在去年就已經完成點交，今年才全數作為社宅出租，已經晚了超過半年，這樣的行政效率太慢，應該要符合民眾期待，希望相關單要注重社宅品質與管理，這已經讓市民朋友等太久了。

國民黨議員劉美芳認為，她支持來青社宅，但就居住正義來說，很多年輕人其實都很希望在離家近或是離工作地點近的地方生活，以板橋區估所附近的社宅為例，數量僅10多戶，年輕人那麼多，僧多粥少，她覺得可以將精華地段的房子做為商辦出租，並設立專款基金，作為租金補貼也是一種辦法，也能真正幫助到年輕人，市府應該往這方向思考。

社宅 議員

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