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汐止貨櫃橋下停車場移電箱 挖路施工協調對交通影響

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區大同路貨櫃專用道橋下兩座變電箱遷移，必須要挖路施工，新北市議員廖先翔再次辦會勘協調，希望將對交通衝擊降到最低。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區大同路貨櫃專用道橋下兩座變電箱遷移，必須要挖路施工，新北市議員廖先翔再次辦會勘協調，希望將對交通衝擊降到最低。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區大同路貨櫃專用道橋下，長安派出所前的汽、機車停車空間，因為有兩座變電箱設置在中間，壓縮到停車空間，所以，在之前會勘也決定要遷移，只是因為要整合一旁道路上的電箱，到時候必須要挖路施工，今（17）日新北市議員廖先翔再次辦會勘協調，希望將對交通衝擊降到最低。

長安里長楊清風說，長安派出所前的貨櫃專用道橋下，因為上面有台電圍起來的兩個變電箱，希望遷移後，讓停車空間能夠更寬停更多車，今天會再來會勘主要是因為大同路三段105巷裡頭也有一個變電箱，因為太靠近住戶，居民建議遷移，那因為施工上會使用到大同路三段的路面，所以，也跟相關單位研究，如何在最短的時間內做最好的施工模式，縮短對交通影響衝擊的時間。

新北市議員廖先翔表示，空間的使用因為有變電箱，使用空間比較難規劃，所以，就請台電將變電箱遷移到後方靠牆壁的地方，週遭的電桿是不是能夠一併下地，讓空間是一塊比較方正好規畫的場地，現在台電已經設計完成，預計再幾個禮拜就可以進場施工，今天來確認工程施作的時候交通影響的配套措施，因為施工時這一段的大同路三段，夜間是要封起來的，台電施工完之後，新北市政府交通局就會進場重新規劃鋪面，以及停車格重新規劃，除了派出所停車需求外，另外，也看看民眾對汽、機車的停車需求，到時候再整合大家意見。

台電 議員 汐止 變電箱

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