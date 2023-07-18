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配合捷運汐止吉林街、福德三路拓寬 盼解決長久塞車問題

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市政府捷運局也在地方召開吉林街、福德三路兩場用地取得公聽會，從目前的6-8公尺，拓寬為16尺的道路，以解決長久塞車問題。 圖／觀天下有線電視提供
新北市政府捷運局也在地方召開吉林街、福德三路兩場用地取得公聽會，從目前的6-8公尺，拓寬為16尺的道路，以解決長久塞車問題。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區吉林街每天上下班塞車情況嚴重，最主要還是路不寬，成了交通瓶頸，配合捷運，平面道路吉林街、福德三路拓寬工程也將招標施作，新北市政府捷運局也在地方召開兩場用地取得公聽會，從目前的6-8公尺，拓寬為16尺的道路，以解決長久塞車問題。

捷運東湖線要徑工程，汐止區吉林街及福德三路拓寬工程用地取得公聽會，在金龍國小舉行，分為下午及晚上兩場，包括新北市議員白珮茹、周雅玲等民意代表、還有地主都出席參加，用地取得公聽會上，在做完工程規劃簡報後，也聽取地主們的意見，主要是針對徵收範圍提出意見，市府也將帶回去做研議。

新北市議員白珮茹表示，新北市捷運局針對同興路到吉林街，因為16米道路要先行拓寬，召開地主的說明會，希望道路拓寬能夠先行，讓捷運也能盡快進行，還有聯外道路也能夠先開通，因為吉林街是社后地區主要的聯外道路，這次工程會做到吉林汽車旅館前的水門，再過去就是台北市，台北市的部分，新北市也積極跟台北市就界面銜接陸續開會協調，希望拓寬後能紓解長期以來的交通瓶頸。

新北市議員周雅玲指出，主要是針對捷運汐東線的前期工程，要紓解吉林街的交通，道路規劃就是往台北方向會多一線道，原本的一線道會變成兩個車道，並且規劃單側1.5米的人行道，讓人車分流，讓行人通行更安全，交通也能更順暢。

這次配合捷運，新北市政府要將吉林街、福德三路，全長大約1.4公里，從目前的6-8公尺，拓寬為16尺的道路，工程費大約2.56億，地方也希望能夠儘快施作，解決長久以來的塞車問題。

捷運 塞車

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