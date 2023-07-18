瑞芳靜安路四段近2公里無照明 地方盼裝設路燈保安全

瑞芳區靜安路四段，也就是106縣道，是來往瑞芳和平溪的聯絡道路，不過在靠近八分寮地區有近兩公里的路段沒有照明，加上道路彎曲，常有車禍意外發生，地方就希望相關單位重視此問題，盡速將照明設備安裝起來。

即使是平日，也有不少騎單的愛好者會經過，瑞芳106縣也就是靜安路四段，因為具挑戰性，是單車騎士必造訪的道路，不過在八分寮有近2公里的路段，到了夜晚因為沒有照明，又是彎道路段，因此機車騎進水溝的意外時有所聞。

在八分寮的八仙宮主委楊文旭表示，因曾多次目擊車禍意外的發生，都是在夜晚時刻，因此靜安路四段這裡確實有加裝照明設備的必要，以保障夜間行車安全。

立委賴品妤服務處和議員林裔綺服務處在接獲民眾陳情後，皆表示此路段確實常有車禍意外發生，加上如果是連續彎道和下坡路段，更是險象環生，因此也會陸續安排會勘，協助爭取照明設施。