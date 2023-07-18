金山區忠孝一路全面銑鋪完成 通行品質大提升
金山區忠孝一路來往通行車輛較為頻繁，不過也因為頻繁使用道路路面出現破損，為了改善路面破損並保障民眾通行安全，市議員廖先翔會勘要來改善，日前忠孝一路全面銑鋪施工完成，改善後的道路平坦度及安全性大大提升，提供用路人舒適行車環境與安全回家的路。
金山區長劉昌松表示，忠孝一路屬於鄰近市區道路，來往通行車輛較為頻繁，有將近十年沒有進行整修工程，為了改善路面破損並保障民眾通行安全，感謝市議員廖先翔挹注配合款經費，後由區公所進行銑鋪工程，全長兩百公尺，全面銑鋪，改善道路環境後，為市民打造安全舒適的生活環境。
市議員廖先翔說，道路的銑鋪常常礙於經費不足，使用方正改善、填補的方式，也因為不是全面的重鋪，讓用路人的用路感受顛簸不適，為了讓金山區忠孝一路用路更舒適，特別爭取多一些的經費全面改善，再次來到現場關心用路情形，也發現在整體路面品質改善後，不只提升金山市容觀感，來往用路人也不再因路面坑洞路況不佳而有安全疑慮，改善後的道路平坦度及安全性大大提升，提供用路人舒適行車環境與安全回家的路。
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