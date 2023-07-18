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金山美人山下蓮花盛開 紅、白雙色任君欣賞

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
夏季到金山區賞蓮，可以將兩色的蓮花盡收眼底，搭配遠處的美人山拍下美照更是不枉此行。 圖／紅樹林有線電視提供
夏季到金山區賞蓮，可以將兩色的蓮花盡收眼底，搭配遠處的美人山拍下美照更是不枉此行。 圖／紅樹林有線電視提供

還在想炎炎夏日要去哪裡玩嗎？夏季到金山區賞蓮，現在正是盛開的日子，就在清水農地旁，有大片的粉色牡丹蓮綻放，若是往裡邊再多走一些，還有大片的白色香水蓮隨風搖曳，走訪一趟就可以將兩色的蓮花盡收眼底，搭配遠處的美人山拍下美照更是不枉此行。

金山區長劉昌松指出，牡丹有富貴寓意，而蓮花則是君子象徵，牡丹蓮則是集合兩種象徵寓意，開的相當美麗，在金山區清水農地兩旁大約有4公頃的面積種植，花季是6月到９月，且當地農友都採友善種植，民眾不論是賞花還是品嚐相關品都可以安心。

牡丹蓮的花瓣重瓣，蓮葉上還帶有露水綻放動人，而香水蓮潔白無瑕，淡淡清香讓遊客置身花海賞花還能聞花香。若是想要把蓮花買回家欣賞也可以很安心，在清水農地，因為日前有西伯利亞白鶴的停留，農友為了友善生態都是以友善種植，因此在這片土地上的作物，不論是蓮花、蓮子還是蓮花茶都可以安心品嚐。

當地農友說，現場除了可以賞花還有蓮花茶以及現剝的新鮮蓮子，可以讓賞花客購買帶回，更加也可以說是把蓮花的經濟價值發揮得淋漓盡致，而今年金山蓮花因為受到氣候較炎熱影響，花期預計持續至8月中，想要賞花、品嚐新鮮友善蓮子的民眾可要把握最後一個多月時間前往欣賞。

賞花 金山 農地

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