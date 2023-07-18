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斥資60億北流不到3年磁磚剝落 多名議員揭柯市府啟用前就問題多

中央社／ 台北18日電
前台北市長柯文哲曾到場驗勘台北流行音樂中心。圖／聯合報系資料照
前台北市長柯文哲曾到場驗勘台北流行音樂中心。圖／聯合報系資料照

北流啟用不到3年即磁磚剝落，台北市長蔣萬安指示即刻修繕，北流則說應為高溫、暴雨交織所致。多名市議員今天指出，柯市府啟用前會勘就有地不平、磁磚剝落問題，建議蔣市府專案處理。

有網友近日在臉書發文說，第一次到台北流行音樂中心卻「眼前都是破破爛爛的硬體」，並附上好幾張磁磚剝落照片，引發各界關注；對此，北流執行長梁序倫昨天受訪表示，去年發現高處磁磚有白化與剝落現象；今年則可能因南港區高溫、暴雨交織，加上氣溫變化大導致情況加劇。

隨後，民進黨台北市議員簡舒培昨天也在臉書發文指出，耗資新台幣60億元的北流啟用不到3年，就遭爆外觀有裂縫、外牆磁磚剝落，引起民眾對公共安全的擔憂，當年負責剪綵啟用的前台北市長柯文哲不用道歉嗎，且台北市政府是怎麼驗收這種施工品質。

對於外牆剝落可能因極端氣候過度熱脹冷縮所致說法，簡舒培認為，這種搪塞之詞的理由實在令人難以接受，難道台北市的天氣是最近才突然有變化。

無黨籍台北市議員林亮君今天也告訴中央社記者，在北流啟用前進行會勘時就出現很多問題，當時就已有地不平和磁磚剝落情形，如今北流卻說是天氣變化所致，但北市其他大樓也沒出現類似情形。

林亮君指出，同樣在柯文哲任內完工啟用的大同區大龍新城也有許多包括漏水等工程缺失，質疑柯任內的公共工程品質很有問題，先前曾建議應有第三方進行品管把關，如今接任的蔣市府只能盡快重新修繕，後續則應追查相關工程在驗收過程有無瑕疵和如質完工。

長期監督北市公共安全和工程品質的國民黨台北市議員應曉薇也說，之前就要求地磚等建材使用品質應合格，建議蔣市府應追查先前施工單位是否使用品質不佳建材，或是有無符合標案所要求規定水準，以免發生公安和浪費公帑問題，建議北流應盡快先以專案處理，其餘柯市府任內完工的公共工程也要做通盤檢討。

議員 柯文哲 台北流行音樂中心

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