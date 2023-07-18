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參考新加坡「銀髮區」 北市擬改善路型扭轉車本觀念

中央社／ 台北18日電

台北市交通局長謝銘鴻日前隨台北市長蔣萬安出訪新加坡，對於「銀髮區（Silver Zone）」以改善或重新設計路型使車輛減速方式印象深刻，擬與里長合作試辦，改變車本觀念。

謝銘鴻分享新加坡出訪經驗時表示，拜訪新加坡陸路交通管理局時了解到新加坡會選長者多或是事故多的地方設置「銀髮區」，最大精髓是車輛減速，因此會設計彎曲道路、圓環、減速丘，或是車道變窄以縮短行走時間，且在銀髮區違規會加重處罰，讓駕駛者須尊重這區的步行者特性。

他指出，台灣很多直又寬的道路，容易讓駕駛不自覺加速或搶快，一旦有行人就會反應不及，「這種車本概念要改變，才能適應超高齡化社會」，希望能兼顧交通順暢與銀髮安全，正與里長合作，看能否找1里試辦「銀髮區」的概念。

不過，謝銘鴻表示，新加坡是住商分離，但北市是住商混和，道路常有臨時停車、上下卸貨的需求，若照抄新加坡的作法恐怕會塞車，得再找找住宅區占比大、老人活動比較多的地方。

他指出，新加坡用有期限的擁車證、道路壅塞費率等管控手段讓道路系統順暢，也為了鼓勵多走路及多用大眾運輸，將步行環境弄得很舒適，從社區沿途到大眾運輸站都有有蓋走廊，不只遮陽擋雨還能發電。

謝銘鴻表示，北市也要努力讓機車退出騎樓，並營造更友善的步道，進而提高大眾運輸使用率，目前是61%，願景是70%，還有段差距。

他指出，在自行車道方面，北市目前含河濱是512.9公里，未來會到593公里，而新加坡預計2030年達到700公里，且新加坡機車少，所以有空間做人行道、自行車道、綠化帶三合一的設計，「我很羨慕」，北市與新加坡對交通的願景一致，但新加坡條件比較優渥。

新加坡 銀髮族 高齡化 蔣萬安

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