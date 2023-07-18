快訊

飯店備品該不該拿？友說她太省 房務員曝一理由：放心全拿走

遭谷辣斯批霸凌 王鴻薇酸：不怕「聖母峰」轉移焦點

瘦弱小鹿遭黑熊追殺！路過暖男鬼門關前救下牠 隔天下場超慘

北市生育獎勵金回溯通過 逾3千新生兒8/31前入帳

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市市政會議今天通過「生育獎勵金」回溯案，只要是市長蔣萬安上任日之後出生的新生兒，都能追溯領到加倍生育獎勵金。本報資料照片
台北市市政會議今天通過「生育獎勵金」回溯案，只要是市長蔣萬安上任日之後出生的新生兒，都能追溯領到加倍生育獎勵金。本報資料照片

北市市政會議今天通過「生育獎勵金」回溯案，只要是市長蔣萬安上任日之後出生的新生兒，都能追溯領到加倍生育獎勵金，也就是說，只要是去年12月25日(含)出生新生兒，第一胎可領4萬、第二胎4.5萬、第三胎可領5萬元，預計回溯後受惠人數約3600多人。

台北市民政局表示，之前已經申請並領到舊制2萬元、2.5萬元、3萬元北市生育獎勵金的市民，只要新生兒是在111年12月25日(含當日)以後出生，就會由原本受理的戶政事務所主動補發2萬元的獎勵金差額到存摺帳戶，市民不用提出申請補發，大幅節省市民舟車往返時間。

蔣萬安上任後，為了鼓勵市民生育加倍發放生育獎勵金，第一胎發放4萬、第二胎4.5萬、第三胎5萬元，原本北市府規劃從今年4月4日起上路，不過議會審議通過「北市生育獎勵金發放辦法」修正草案，回溯擴大從111年12月25日(含當日)以後出生的新生兒都可以受惠。

民政局表示，各區戶政事務所會在8月31日前，陸續將差額匯款到原本申請獎勵金的存摺帳戶，並在匯款完成後以手機簡訊發送入帳通知，市民可以在9月初查詢存戶入帳情形。另外，原本以悠遊付帳戶領取者，或是原本繳交的存摺帳戶因故無法成功匯款補發，戶所都會主動向市民聯繫申請更換存摺帳戶，市民不用擔心領不到補發金額。

民政局提醒，有關北市生育獎勵金申請資格，以及更多育兒補助資訊，可以到「助您好孕」網站（https://born.taipei/）查詢。提醒市民，為防止詐騙發生，生育獎勵金補發通知簡訊，只會告知已補發入帳，不會提供任何網站連結，戶所人員也不會在電話中要求市民提供個資或操作轉帳，請市民提高警覺。

生育 北市 新生兒

延伸閱讀

發重陽敬老金 民眾黨議員：發錢未必能解決問題

因應高齡少子推全齡社福大樓 蔣萬安：提供一站式服務

萬人遊行熱爆蔡總統稱冷氣不錯 蔣萬安轟：不食人間煙火

侯友宜716凱道遭噓聲？ 蔣萬安：各族群一定全力爭取支持

相關新聞

北市重陽敬老金回來了！條件、領取方式一次看

北市今年開始重新發放1500元重陽敬老金，只要重陽節當天設籍台北市達3個月，年底年滿65歲至98歲長者都符合領取資格，年...

侯友宜到幼兒園關心 大批媒體園外等候遭家長抗議擾民

新北市長侯友宜今天上午到板橋布查花園幼兒園關心餵藥案後幼師狀況，但有一名家長到場抗議侯大動作帶媒體到幼兒園是在擾民，新北...

北市生育獎勵金回溯通過 逾3千新生兒8/31前入帳

台北市市政會議今天通過「生育獎勵金」回溯案，只要是市長蔣萬安上任日之後出生的新生兒，都能追溯領到加倍生育獎勵金，也就是說...

瑞三鑛業整煤廠「炭」險趣 了解礦業文化歷史之旅

猴硐瑞三鑛業整煤廠於2022年9月正式開幕，來訪遊客人數已突破20萬人次，新北市觀旅局表示，於7月20日起至8月20日推...

發重陽敬老金 民眾黨議員：發錢未必能解決問題

台北市重陽敬老金1500元相隔7年再度發放，市長蔣萬安今天出席記者會表示，發放敬老金是對長輩尊重的關懷。藍綠議員對這項政...

柯文哲「嗡嗡包」走入歷史 北市府慶雙十辦野餐市集

距離雙十國慶還有3個月，台北市前市長柯文哲往年製作限量「嗡嗡包」，不少民眾上網登記、排隊瘋搶。而蔣萬安上任後，即將迎來第...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦