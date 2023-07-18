發重陽敬老金 民眾黨議員：發錢未必能解決問題

台北市重陽敬老金1500元相隔7年再度發放，市長蔣萬安今天出席記者會表示，發放敬老金是對長輩尊重的關懷。藍綠議員對這項政策也相當支持，國民黨議員秦慧珠建議，這次推出多元領取方式，市府要多加宣傳讓老人家知道，民眾黨議員黃瀞瑩則認為，高齡化越來越嚴重，並非發錢就能解決，希望蔣萬安不要因此排擠到其他社福政策。

民進黨議員王閔生說，當初前市長柯文哲取消重陽敬老金，讓很多長者不滿，柯當初表示，要把這筆預算來做社區照顧等長照政策，但後來卻發現有將近一半預算被拿去做其他社福政策，柯甚至說高齡人口增加重陽敬老金預算提高，恐壓縮育兒、托嬰等政策需求，試圖挑起世代對立。

他認為，有很多長者退休前對社會貢獻很大，一年也才一次金額也不多，而且個縣市也都有在發，北市也應該恢復，要給議會、蔣市府很大的肯定。

秦慧珠表示，這次市府規畫多種發放方式，她提醒，應改要把領取流程、時間、資格都要加強宣導，不管電視廣告、網路廣告、廣播等方式，里鄰長也要和長者持續溝通說明，此外她建議，老人家有時候會有比較多不清楚的地方，可以設立一個電話專線，當對重陽敬老金有問題或疑慮時，可以直接由專人服務。

黃瀞瑩表示，對蔣萬安來說，這可能就是一筆錢發出去而已，但台北市整體市政上面還有很多事情要做，包含公共托育、定點臨托、長照設施、日照設施等，這些都需要花錢，希望蔣發了這筆錢後不要排擠到其他政策，包含長照500床、加開公托班級數都能實現不要跳票。

黃也說，北市高齡化狀況越來越嚴重，並非發錢給長者就能解決，這樣預算只會越編越多，是不是要這樣每年發放，應該要在思考一下。