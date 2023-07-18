侯友宜到幼兒園關心 大批媒體園外等候遭家長抗議擾民
新北市長侯友宜今天上午到板橋布查花園幼兒園關心餵藥案後幼師狀況，但有一名家長到場抗議侯大動作帶媒體到幼兒園是在擾民，新北市政府稍早發聲明回應，侯市長完全理解家長心情，今也沒有影響小朋友正常上課，他是來替幼教老師加油打氣。
侯友宜今天上午行程表定10點到場，進去幼兒園與幼師及孩童互動，但不開放媒體進入，大批媒體則在園外等候，有一名家長到場表示，侯友宜視察還有大批媒體採訪，會打擾到孩子上課。
新北市府表示，實際上媒體並未進入幼兒園，而侯市長也完全理解家長的心情，今天也沒有影響到小朋友正常上課，他是來替幼教老師加油打氣，也呼籲賴副總統出來面對，尤其是為賴清德不負責任的造謠、撕裂親師互信造成家長擔憂害怕、社會不安，至今仍不肯面對真相，來公開道歉。
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