侯友宜到幼兒園關心 大批媒體園外等候遭家長抗議擾民

新北市長侯友宜今天上午到板橋布查花園幼兒園關心餵藥案後幼師狀況，但有一名家長到場抗議侯大動作帶媒體到幼兒園是在擾民，新北市政府稍早發聲明回應，侯市長完全理解家長心情，今也沒有影響小朋友正常上課，他是來替幼教老師加油打氣。

侯友宜今天上午行程表定10點到場，進去幼兒園與幼師及孩童互動，但不開放媒體進入，大批媒體則在園外等候，有一名家長到場表示，侯友宜視察還有大批媒體採訪，會打擾到孩子上課。