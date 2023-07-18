北市恢復發重陽敬老金1500元 估逾55萬人領得到

北市今年恢復發放重陽敬老金新台幣1500元，民眾8月8日至9月7日可持敬老卡至各捷運站悠遊卡加值機、4大超商等靠卡領取；社會局預估超過55萬名長輩受益。

台北市長蔣萬安今天出席112年度重陽敬老禮金致送暨重陽節系列活動記者會，宣布今年全面發放重陽節敬老禮金1500元。

社會局表示，發給對象為設籍北市至重陽節當日（10月23日）已達3個月以上，年滿65歲至98歲（原住民為55歲至88歲），即47年12月31日前（含原住民57年12月31日）前出生的長者，致送1500元；99歲（原住民為89歲）以上，即13年12月31日（含原住民23年12月31日）前出生的長者致送1萬元及禮品1份。

社會局長姚淑文表示，長輩也不用擔心差了幾天或幾個月才滿65歲就領不到，只要到年底年滿65歲，就包含在這一波發放對象內。

社會局表示，一般長者8月8日至9月7日優先以敬老卡（含註記敬老之愛心卡）可持卡至北市各捷運站悠遊卡加值機、4大超商、美廉社及101購物中心B1服務台等地點靠卡，領取重陽禮金；列冊低收、中低及中低老津長者將於8月7日直接入帳至本人帳戶。

社會局指出，這次首推出線上申請重陽禮金匯款系統，長者可選擇匯款至本人郵局或台北富邦銀行帳戶領取重陽禮金，只要在7月26日至8月31日前至社會局網站填寫申請，10月3日將匯款入帳。

而希望領取現金的長者，可於10月12日至11月13日前往設籍區公所公布之定點及時間領取，若來不及於以上時段領取，可於11月14日至12月31日線上申請補發；99歲以上人瑞將於9月至11月中由里幹事親送禮品及禮金到府。

社會局長姚淑文說，今年市府首度恢復普發長者重陽禮金，也因長者大多持有敬老卡，所以希望優先以此方式領取；長者領取重陽禮金後，如果想捐出去作公益，社會局也提供民間捐款專戶供選擇，並指定該款項專款專用。

社會局表示，議會通過重陽禮金致送自治條例後，市府依規定編列預算6.22億，因金額也由前朝提的1200元恢復至原本的1500元，後又追加預算2.05億，共8.27億。