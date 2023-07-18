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Me too風潮延燒專家談SOP 盧秀燕提三點籲不要私下喬

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕邀台北大學法律系教授郭玲惠專題演講，談性騷防治義務與精進作為。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕邀台北大學法律系教授郭玲惠專題演講，談性騷防治義務與精進作為。記者陳秋雲／攝影

台灣「Me too」風潮延燒，台中市長盧秀燕邀台北大學法律系教授郭玲惠到市政會議演講「機關首長性騷擾防治義務與精進作為」，面臨立院月底將審查性平三法，盧秀燕說，不少機關首長對性騷擾都不清楚，非常困擾。她強調，「有事發生就處理」、「不要私下搓圓捏扁」、「處理迅速有效並保密」。

盧秀燕說，她從政30多年來，昔日對性平更不友善。行政院提性平三法草案，立法院月底審議，各機關首長及幕僚都須因應高強度法令，因應不同時空，落實處理與防範，與時具進。盧秀燕說，邀性平專家來市政會議演講是創舉，凸顯她身為六唯一女市長，對性平議題更重視。

盧秀燕提到，市府主管很多，廣義公務員約有5萬人，每個個體都很重要，主管不見得都性平議題，很多局長可能不知所措、不知如何處理，甚至對案件的定義都搞不楚。盧秀燕說別以為加害人調職，就是友善現，最後「公親變事主」，很多案件最後不見得成立，但主管卻有事，沒有處理妥善，這種情況須好好學習。

盧秀燕強調三點，一是處理態度很重要，發生時，有的主管會講為何辦公只有你受害？是你有問題？「有事情發生就來處理。」

二，處理性平案件要制度化與法律化，性平三法修改有新方向，「不要裝會」，要按表 操課，切忌自己私下「喬」自己與事人搓圓捏扁。

三，處理要迅速有效且保密，她提到日前處理一案件，要求一個月內完成，但主管卻說太倉促會漏失掉蒐集重要東西。盧秀燕說「這是藉口」。她也要求處理過程務必保密。

盧秀燕表示，性平事件是高強度案件「不告也要理」，不要以為當事人講一講，表示沒有要往下追，就不理會了。不管被害人的態度如何，有發生就要處理，否則就會踩到地雷。

郭玲惠說，教戰手則SOP就是協助當事人舉證，把人事時地物寫下來，盡速蒐證包含監控錄影帶、趕快留下來。不管案件成立與否，最後仍須執行配套措施。

盧秀燕 主管 性平三法

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