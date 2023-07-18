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防極端氣候釀災 新北更新24組抽水機組強化防洪

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
塔寮坑抽水站抽水機安裝作業完成，站員在啟動機組前檢查電瓶情形。圖／新北水利局提供
塔寮坑抽水站抽水機安裝作業完成，站員在啟動機組前檢查電瓶情形。圖／新北水利局提供

近年氣候詭譎多變，有時一有短時強降雨，就容易造成淹水，新北多處抽水站機組已超過20年，為避免故障而失去抽水功能，從去年開始就規畫更新24組，並已提早完工，近期就發揮抽水功能。

新北水利局指出，境內有些超過20年以上機組，為避免原先老舊機組發生故障，讓抽水工作更加穩定，規畫7座抽水站、24組抽水機組更新，包含塔寮坑站5組、江子翠站4組、新海站5組、光復站3組、長元站2組、永和站3組及工商路站2組，並於去年5月18日開工，原預計今年8月底完工，目前已提早在6月底發揮功能，將可增加機組揚程30%及抽水量每秒14.35立方公尺，提高整體防洪戰力。

水利局長宋德仁說，這次機組更新與以往不同的是，引進最新的環保引擎，兼具防災及環保，機組啟動方式採用電瓶啟動，啟動機組速度更快，至少增加2至3分鐘應變時間。此外，改由空氣冷卻式，在後續維護保養上比較簡單，成本也比較低，剛更新完的設備，妥善率也高。

塔寮坑抽水柯姓站長表示，該站共有8台機組，2019年已更新3組，這次再更新5組，都是超過20年以上機組，能避免老舊機組故障，且現在操作所產生噪音更低，排放廢氣更少，符合環保法規，目前8台機組都更新完成，操作機組時更可靠及穩定。

水利局補充，抽水站大多都已建置超過10年，為了確保抽水機組運作正常，每年除委託專業廠商維護保養，並請顧問公司評估抽水站安全，由專業技師檢查機組設備效能，同時依據評估結果，持續向中央單位爭取經費補助汰換老舊機組，讓防汛整備工作不中斷。

塔寮坑抽水站抽水機安裝作業完成，能避免老舊機組故障，且現在操作所產生噪音更低，排放廢氣更少。圖／新北水利局提供
塔寮坑抽水站抽水機安裝作業完成，能避免老舊機組故障，且現在操作所產生噪音更低，排放廢氣更少。圖／新北水利局提供
塔寮坑抽水站抽水機安裝作業完成，新設機組已發揮抽水功能。圖／新北水利局提供
塔寮坑抽水站抽水機安裝作業完成，新設機組已發揮抽水功能。圖／新北水利局提供

水利局 新北

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