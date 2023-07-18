借鏡星國樂齡安全區 北市擬改善路型減車速、降事故

台灣交通亂象被指是行人地獄，台北市交通局長謝銘鴻7月初隨市長蔣萬安赴新加坡，參訪陸路交通管理局等單位，他借鏡當地「Silver Zone（樂齡安全區）」，彎曲道路設計可讓車輛自然而然減速，降低交通事故發生，日前已請同仁在北市尋覓一處示範點。謝認為，因應高齡化社會，大眾應慢慢扭轉以車為本的概念。

謝銘鴻分享考察印象深刻之處，陸路交通局規劃Silver Zone，選擇高齡者較多的社區、交通意外事故好發地等處，調整道路設計。「改良最大的精髓是減速」，設計彎曲道路或圓環轉向讓車輛減速，也能縮短長者穿越道路的距離，行走時間相對減短，保障安全。

他進一步說，在Silver Zone違規的處罰要比一般道路還要高，畢竟用路人進到該區時，得要尊重當地民眾、長者、身障人士等，據星國資料顯示，政策實施後，交通事故率確實降低。

話鋒一轉，謝銘鴻認為台灣的概念是以車為主、追求速度，車道愈寬且筆直愈好，用路人若遇有人突然跑出來，煞車不及且撞擊力道更高，直言民眾一定要慢慢扭轉觀念，各國城市因應高齡化社會到來，應慢慢朝向新加坡這樣道路設計。

他表示，新加坡住商分離，較容易找到社區道路去規劃，反觀台灣住商混合，幾乎每個地方都有長者居住，有些建物高樓層是公寓式住宅，低樓層店家會有停車卸貨需求，若將道路縮小，業者臨停卸貨恐釀塞車，因此北市要規劃類似道路設計，還要在找尋適合社區示範，以降低商業區影響。

謝銘鴻說，北市友善行人推動通學巷、通學步道，目前尚未做到路型改善，也透露返國後，已經請交通管制工程處同仁尋覓一處社區做示範，「勇敢嘗試做這樣的道路減速設計」，強調一定要跟地方里長、社區溝通。

他不諱言，很多里長、民代仍是抱持車速不快就會塞車的思維，交通局友善長者之餘，會考量適度車速，不致於發生塞車，如何使兩者達到平衡是未來努力方向。

謝銘鴻此行還有兩大印象深刻，一個是新加坡沒想像中的熱，城市綠化使其直覺感受舒適，「2030綠色計畫」目標尖峰時段的大眾運輸使用率達75％，則與控管私人運具的擁車證、塞車費制度有關，反觀台灣現況約61%，車輛總量管控是中央在做，北市若要實施有難度，但能利用1200定期票等使用上誘因推動。