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善團捐15部 輕軌愛心輪椅可借出站

聯合報／ 記者王慧瑛／新北報導
新北善心團體攜手捐贈15部輪椅，淡海輕軌站長謝佩君說，需要借用時可洽服務人員，可借出站。記者王慧瑛／攝影
新北善心團體攜手捐贈15部輪椅，淡海輕軌站長謝佩君說，需要借用時可洽服務人員，可借出站。記者王慧瑛／攝影

新北淡海輕軌、安坑輕軌乘車者中銀髮族占2成，為體貼長輩需求，滿足旅程最後一哩路，新北市多個善心團體昨攜手捐贈15部輪椅供新北捷運系統使用，有需要的乘客可免費借出站外使用，要當日歸還。輪椅族許美貴說，無障礙風氣進步，讓行動不便族群更有動力走出家門，愈活愈有幸福感。

63歲許美貴患小兒麻痺，有重度肢障社福身分，她平時靠電動代步車移動，參加伊甸輪椅舞蹈團，受邀四處表演。她說，早期身障者走在街頭會被當異類，讓她感觸很深。她計畫9月和幾名身障朋友前往冰島旅遊，希望能過得精采。

新北多個善心團體包括土城無極鳳靈宮、新北市土城鳳靈慈愛同心會、中華民國新聞記者協會、中華上永好讚會及台北醫學大學牙醫校友會新北分會等，捐贈15部輪椅供淡海、安坑輕軌使用，配置車站包含紅樹林站、漁人碼頭站、十四張站，旅客可在車站旅客服務處免費借用，能借出站外。

新北捷運公司董事長林祐賢說，將與淡水在地旅學團體「旅學堂」合作，首波預計8月5日、6日成行，輪椅族也能參加，可上新北捷運公司粉絲專頁或官網查詢。

輪椅 安坑輕軌

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