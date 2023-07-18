熊猴森樂園 「人多像水溝玩水」

新北市「三重熊猴森樂園」去年7月開幕以來人氣不墜，一入夏戲水設施吸引親子造訪，暑期每天有近萬人次造訪，不少家長向本報反映，近日玩水發現水質混濁，味道也難聞，「感覺像在水溝裡玩水」。新北高灘處強調，園區水質檢測符合標準，每日換水且加氯消毒清潔場地，出現氣味可能與消毒程序有關。民代建議氯的量不要放太重，若還有氣味，應該改採自來水。

新北夏季有多處河濱設施頗受好評，包含汐止星際遊戲場、新店陽光遊戲場等，三重區熊猴森樂園海世界水樂園人氣紅不讓，吸引親子同樂，假日一天進出總人次可破萬，去年開幕時曾有民眾反映有異味，最近又有家長質疑水質混濁、味道難聞，孩童玩一下就說想離開。

記者昨天下午實地前往海世界水樂園直擊，發現確實有消毒水的刺鼻味，人多時段，水質較不清澈。常客林小姐說，平日人較少，水質相對清澈，假日水質就拉警報了。遊客張先生則說，整體水質還能接受，若遇到快下雨的天氣，空氣悶悶的，水質味道就比平時重，但只要水質檢測無虞，也不必想太多，「反正玩完總是要洗澡」。

新北市議員彭佳芸指出，市府為讓水質穩定，有在水中加氯，導致出現類似水溝的味道，希望量要調整，部分遊客不遵守規定將鞋子穿入場區，導致泥沙帶入水中，管理要加強。

新北市議員王威元則說，樂園水源是用回收水，去年曾督促要求檢查是否過濾器有問題，能透過環保回收機制再利用是好事，若接下來還有民眾反映類似狀況，建議改用自來水當水源。

高灘處回應，海世界水樂園及新北各區水樂園都是每日換水，並加氯消毒，中午、晚間休園時間另派員清潔場地，每周安排2次清洗水塔，保持水質乾淨，因為消毒緣故，會有淡淡消毒劑氣味。高灘處強調，每天定期做水質檢測，管理單位會隨時掌握水質狀況，有異狀會立即處理。

對於民眾抱怨周末人潮過多問題，如何強化人流掌控，高灘處說，因為是開放空間，入園數由現地保全人員分時段概估掌握，未來將以手機訊號大數據方式推估入園數。