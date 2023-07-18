回響／北流牆裂磁磚剝落 蔣萬安：即刻修繕

造價60億的台北流行音樂中心啟用未滿3年，民眾就發現建築物磁磚剝落、牆面龜裂，直批「連社區管委會驗收都不會過關」。建築師則擔心市府維護保養缺乏專業，不及時解決，受損區域將擴大。市長蔣萬安昨表示，已經請北流去清楚釐清相關原因，而且必須要即刻修繕，確保建物安全，目前2公尺以下磁磚剝落會即刻補救，預計1周內完成。

北流執行長梁序倫表示，今年天氣比較極端，才會讓磁磚剝落情形更加嚴重，目前2公尺以下會即刻補救，預計1周內完成；至於比較高處，會跟新工處討論因應作為。

民眾黨主席柯文哲先前想在北流借場地開演唱會遭拒，並稱「世態炎涼」引發爭議，最近更有人發現，北流外牆磁磚剝落、還出現裂縫。議員何孟樺質疑，北流明明才完工3年，怎麼外觀像完工30年，真的讓人覺得非常誇張。

梁序倫表示，大概去年就有發現牆面有白化、磁磚掉落現象，主要在屋頂較高區域，當時就有記錄下來，今年南港地區有時暴熱、有時暴雨，氣溫劇烈情況下變得比較嚴重。

他強調，馬賽克磚黏貼部分，在暴雨、暴熱狀況下，確實比較容易剝落，相信當初驗收都是照流程走，目前作業方式分兩部分，兩公尺以下北流會自行處理；至於較高部分會跟新工處討論因應作為。

梁序倫說，目前每天會檢視建築外觀狀況，較可能脫落區域也會特別注意，若發現比較大規模掉落狀況，也會架設三角錐提醒路人閃避。