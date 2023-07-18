高齡少子 北市打造全齡社福大樓

台北市少子高齡化嚴重，打造全齡社福場所，大同區建成社福大樓昨天啟用，加上年底將開幕的文山區興岩社福大樓，初步達成「2區1處」目標。市長蔣萬安表示，全齡社福大樓可提供「一站式」服務，兼顧各年齡層的照護。議員則認為應該朝「1區1處」努力。

台北市第5座綜合型社福大樓昨天啟用，蔣萬安表示，這棟建成社福大樓歷經疫情缺工缺料等困難，耗時3年、花費5.2億元終於完工啟用。尤其這棟建成綜合大樓具有指標性意義，因他上任後，以提供民眾有感的福利服務為施政首要任務，要讓民眾不用四處奔走找資源，以社區福利服務設施為中心，同時照顧兒少、身心障礙者、老人及社區家庭服務等。

在地居民莊小姐說，因大同區老社區多，現在有了這一處全齡社福大樓，不僅獨居的長輩可以來這共餐，平常家人上班、上學的老人家也有地方去、甚至整棟大樓也有青少年、托育設施，大家都可以來，凝聚里民的情感。

中華育幼機構兒童關懷協會秘書長洪錦芳提到，其實國外如香港等都有福利園區概念，兒、少、老、殘等福利單位聚集在同一棟，可以讓社福效能更好，因社福團體也會成為鄰居互助，如失家的青少年可以有社區長輩為榜樣，整體服務達成「幼有所養，老有所終」。

議員林珍羽認為，因應高齡少子嚴重，北市府未來應朝「一區一全齡社福大樓」方向規畫，甚至未來第一殯儀館拆除後，她也會持續爭取其中有一棟全齡社福大樓，讓青、銀、幼一起實現共融；議員顏若芳也說，台北市老舊校舍改建時，就可以透過EOD在各行政區推動，以達成一區一全齡社福大樓。

目前台北市全齡社福大樓，包括城中社福綜合大樓、中正社會福利綜合大樓分別於民國106年、108年9月6日開幕；北投奇岩長青樂活大樓於110年、信義區廣慈衛福大樓今年2月啟用；接下來還有文山區興岩社福大樓，也將在年底開幕。

社會局主秘林淑娥表示，目前中正社福大樓年有5萬人次服務量；以老人、身障為主的奇岩樂活大樓，服務人次也有4萬多人，全齡社福大樓可以提供全方面社會福利服務，但由於台北市要找地不容易，目前初步達到2區1處為目標。