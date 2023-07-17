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影／熊猴森水樂園再傳有異味 民眾：假日更嚴重

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
三重的熊猴森樂園海世界水樂園近期常吸引民眾造訪，但民眾反應水質混濁有異味。記者李成蔭／攝影
三重的熊猴森樂園海世界水樂園近期常吸引民眾造訪，但民眾反應水質混濁有異味。記者李成蔭／攝影

新北河濱夏季水世界近期常吸引親子造訪，但卻有家長反映近日水質混濁，味道也難聞，假日尤其如此。新北高灘處回應，園區近日水質檢測都符合標準，除每日換水，也加氯消毒、午晚清潔場地、每周二次水塔清洗，有氣味主要還是因為消毒關係；民代建議氯的量不要放太重，若還有氣味，應該改採自來水。

新北夏季有多處河濱設施廣受好評，包含汐止星際遊戲場、新店陽光遊戲場等，尤其是三重的熊猴森樂園海世界水樂園更為其中代表，常吸引不少親子前往，人次達上萬人不是問題，去年開幕時曾有民眾反映有異味，最近再有家長發現水質混濁、味道難聞，甚至連孩童沒玩兩下就說想離開。

記者今實地前往海世界水樂園直擊，發現確實有些消毒水的刺鼻味，人多處水也較無那麼清澈。「那是你沒假日來過」居民林小姐說，平日人較少，水當然較清澈，否則假日不得了，且場地實在太小，假日基本上只能踩踩水，根本擠不進設施。遊客張先生則說能接受，今天沒下雨，空氣悶悶的，確實味道比平時重，不過人那麼多，水質及味道等都不會太要求，反正玩完總是要洗澡。

新北市議員彭佳芸指出，市府為讓水質穩定，因此有在水中加氯，導致有點類似水溝的味道，希望量要能調整，另外也是因為有些人不遵守規定將鞋子穿入，導致泥沙帶入水中，但水質原則上都在安全值內。

新北市議員王威元則說，樂園目前水源都是用會收水，去年也督促要再檢查是否過濾器問題，若能透過環保回收再利用當然很好，但若接下來還有民眾反應類似狀況，那應就要用嚴苛標準，改使用自來水當水源。

高灘處回應，海世界水樂園及新北各區水樂園都每日換水，同時加氯消毒，中午及晚上休園時間另派員清潔場地，每周安排二次清洗水塔，以保持水質乾淨，因為消毒關係，會有淡淡消毒劑氣味。

高灘處強調，每天都定期做水質檢測，以最多人使用的假日7月15日、16日為例，水質皆符合標準；管理單位隨時掌握水質狀況，有異常也會立即處理，提供衛生的戲水環境。

至於有關民眾抱怨周末人潮過多的人流掌控，高灘處也說，因為開放空間，目前入園人數是由現地保全人員分時段概估做掌握，未來將委外以手機訊號大數據方式推估入園人數。

三重的熊猴森樂園海世界水樂園近期常吸引民眾造訪，但民眾反應水質混濁有異味。記者李成蔭／攝影
三重的熊猴森樂園海世界水樂園近期常吸引民眾造訪，但民眾反應水質混濁有異味。記者李成蔭／攝影
三重的熊猴森樂園海世界水樂園近期常吸引民眾造訪，但民眾反應水質混濁有異味。記者李成蔭／攝影
三重的熊猴森樂園海世界水樂園近期常吸引民眾造訪，但民眾反應水質混濁有異味。記者李成蔭／攝影
三重的熊猴森樂園海世界水樂園近期常吸引民眾造訪，但民眾反應水質混濁有異味。記者李成蔭／攝影
三重的熊猴森樂園海世界水樂園近期常吸引民眾造訪，但民眾反應水質混濁有異味。記者李成蔭／攝影
三重的熊猴森樂園海世界水樂園近期常吸引民眾造訪，但民眾反應水質混濁有異味。記者李成蔭／攝影
三重的熊猴森樂園海世界水樂園近期常吸引民眾造訪，但民眾反應水質混濁有異味。記者李成蔭／攝影

水質 味道

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