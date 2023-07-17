回響／北流牆裂磁磚剝落 執行長：2公尺以下1周內補救

斥資60億打造台北流行音樂中心，啟用不到3年，建築物外觀就出現馬賽克磚剝落、牆面出現裂痕情形，引發熱議，北流執行長梁序倫今表示，今年天氣比較極端，才會讓磁磚剝落情形更加嚴重，目前2公尺以下建物會自行補救，預計1周內完成，至於比較高的地方，也會跟市府新工處討論因應作為。

梁序倫表示，大概從去年就有發現牆面有白化、磁磚掉落現象，主要是在屋頂比較高的區域，當時就有將該狀況記錄下來，而今年南港地區有時爆熱、有時暴雨，氣溫劇烈情況下變得比較嚴重。

梁序倫強調，馬賽克磚黏貼部份，在爆雨、爆熱狀況下，確實比較容易剝落，媒體詢問是否因為當初工程監造或驗收上有疏失，他相信當初驗收都是照流程走，但進駐的北流團隊只負責經營，工程專業部份可能要問工務單位比較準確。

梁序倫說明，目前作業方式分兩個部分，在兩公尺以下的北流會自行處理，包含將白化部分用藥水洗掉，磁磚比較低的部分也會來拼裝上去，原先預計上午開始施作但因下雨關係，所以下午才開始陸續進行，預計一個星期處理完成，至於比較高部分會跟市府新工處討論因應作為。

至於是否會針對北流整體產業區檢查，甚至做全面性改善，梁序倫表示，這部分需要看新工處規畫，當初規畫外觀是用馬賽克，如果整面換掉，恐會涉及都審、設計變更牽扯蠻大。