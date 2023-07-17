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北流磁磚剝落2公尺內1週補完 更高位置與新工討論

中央社／ 台北17日電

網友發文批評北流磁磚剝落「破破爛爛的硬體」，北流執行長梁序倫表示，應是高溫與暴雨交織、氣溫變化劇烈導致，2公尺以下1週內可修補完，更高處位置要跟新建工程處討論。

網友在臉書發文說，第一次到台北流行音樂中心，批評「眼前都是破破爛爛的硬體」，並附上好幾張磁磚剝落照片引發關注。

北流執行長梁序倫今天接受媒體聯訪回應，去年有發現在高處磁磚有白化與剝落現象，當時就有紀錄；今年可能因為南港區高溫與暴雨交織，氣溫變化劇烈導致情況加劇。

梁序倫說，在2公尺以下的剝落處估計1週內可修復完成，因為北流量體很大，比較高的地方會跟北市工務局新建工程處討論因應方法。

至於是否要把馬賽克部分都移除做全面改善，梁序倫說，還是先聽新工處建議，如果都移除馬賽克，會牽涉到都審設計變更，影響範圍不小；北流會每天檢視，脫落比較嚴重的地區會特別提醒民眾小心。

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