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納涼季暖身 邀遊客到三峽郊遊避暑

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
三峽綠竹筍口感出眾，今年全國8縣市綠竹筍評鑑比賽，有機組冠軍朱柏榮來自三峽，他今天也受邀參加記者會，成為三峽物產最佳代言人。記者王慧瑛／攝影
三峽綠竹筍口感出眾，今年全國8縣市綠竹筍評鑑比賽，有機組冠軍朱柏榮來自三峽，他今天也受邀參加記者會，成為三峽物產最佳代言人。記者王慧瑛／攝影

新北市三峽區納涼三寶－碧螺春、梨仔筍、蜂蜜是炎夏消暑聖品，三峽區農會今預告三峽納涼季開跑，邀請大家到三峽郊遊避暑，三峽農會與景文科技大學今在農業局長李玟等人見證下簽定產學合作計畫，攜手開發茶創意料理，要為三峽觀光再加值。

景文科大校長于第、三峽區農會理事長蘇俊龍、三峽區農會總幹事張永巨、三峽區長施玉祥等人一同調製「青心柑仔奶綠」創意飲品，為今年三峽納涼季活動暖場，有趣的是，蘇俊龍手一滑打翻雪克杯，綠茶倒在一旁農業局長李玟腳上，小白鞋瞬間染綠，製造出意外的話題與畫面，主持人臨機應變解圍，成為活動花絮。

三峽為新北市面積第二大行政區，人口11萬多，三面環山，西北一隅面向大漢溪河谷平原，得天獨厚的地理位置和氣候，孕育許多優良農產品，包括滋味媲美水梨的梨仔筍、號稱綠茶界LV的碧螺春、受女性喜愛的蜜香紅茶，及高品質蜂蜜等，這些農特產品都是消暑聖品，每年夏天三峽農會辦三峽納涼季，今年訂在7月22、23日在三峽台北大學登場。

主辦單位預告，今年納涼季「chill三峽·打納涼！」，農夫市集規畫約50攤，還有納涼餐車、納涼微風音樂季，也集結三峽在地金海王婚宴會館、鼎上食府及東村餐飲店3家餐廳，最低8折優惠，讓饕客可品嘗到以三峽納涼三寶所製作的創意料理，包含焗烤起司鮮筍、避風塘茶蝦及紅燒豬腳筋燴綠竹筍。

張永巨指出，最近是綠竹筍產季，三峽綠竹筍口感出眾，今年全國8縣市（新北、台北、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、台南）綠竹筍評鑑比賽，有機組冠軍朱柏榮來自三峽，他今天也受邀參加記者會，成為三峽物產最佳代言人。

李玟表示，優質農產、濃厚人情味、藍染文化、老街祖師廟，都是三峽代名詞，三峽農會相當用心，結合實體商店和網路共同促銷推廣，讓更多人認識三峽豐富、多元面貌。

三峽農會與景文科技大學今在農業局長李玟等人見證下簽定產學合作計畫，攜手開發茶創意料理，要為三峽觀光再加值。記者王慧瑛／攝影
三峽農會與景文科技大學今在農業局長李玟等人見證下簽定產學合作計畫，攜手開發茶創意料理，要為三峽觀光再加值。記者王慧瑛／攝影
景文科大校長于第、三峽區農會理事長蘇俊龍、三峽區農會總幹事張永巨、三峽區長施玉祥等人一同調製「青心柑仔奶綠」創意飲品，為今年三峽納涼季活動暖場，有趣的是，蘇俊龍手一滑打翻雪克杯，綠茶倒在一旁農業局長李玟腳上，小白鞋瞬間染綠。記者王慧瑛／攝影
景文科大校長于第、三峽區農會理事長蘇俊龍、三峽區農會總幹事張永巨、三峽區長施玉祥等人一同調製「青心柑仔奶綠」創意飲品，為今年三峽納涼季活動暖場，有趣的是，蘇俊龍手一滑打翻雪克杯，綠茶倒在一旁農業局長李玟腳上，小白鞋瞬間染綠。記者王慧瑛／攝影
新北市三峽區納涼三寶－碧螺春、梨仔筍、蜂蜜是炎夏消暑聖品，三峽納涼季今年7月22、23日在三峽台北大學登場。記者王慧瑛／攝影
新北市三峽區納涼三寶－碧螺春、梨仔筍、蜂蜜是炎夏消暑聖品，三峽納涼季今年7月22、23日在三峽台北大學登場。記者王慧瑛／攝影
新北市三峽區納涼三寶－碧螺春、梨仔筍、蜂蜜是炎夏消暑聖品，三峽納涼季今年7月22、23日在三峽台北大學登場。記者王慧瑛／攝影
新北市三峽區納涼三寶－碧螺春、梨仔筍、蜂蜜是炎夏消暑聖品，三峽納涼季今年7月22、23日在三峽台北大學登場。記者王慧瑛／攝影
三峽農會理事長蘇俊龍行銷三峽農產不遺餘力。記者王慧瑛／攝影
三峽農會理事長蘇俊龍行銷三峽農產不遺餘力。記者王慧瑛／攝影
三峽農會與景文科技大學今在農業局長李玟等人見證下簽定產學合作計畫，攜手開發茶創意料理，要為三峽觀光再加值。記者王慧瑛／攝影
三峽農會與景文科技大學今在農業局長李玟等人見證下簽定產學合作計畫，攜手開發茶創意料理，要為三峽觀光再加值。記者王慧瑛／攝影
三峽納涼季即將開跑，在宣傳記者會上，調酒師用花式調酒手法調製碧螺春茶，引起滿堂采。記者王慧瑛／攝影
三峽納涼季即將開跑，在宣傳記者會上，調酒師用花式調酒手法調製碧螺春茶，引起滿堂采。記者王慧瑛／攝影
新北市農業局長李玟表示，優質農產、濃厚人情味、藍染文化、老街祖師廟，都是三峽代名詞，三峽農會相當用心，結合實體商店和網路共同促銷推廣，讓更多人認識三峽豐富、多元面貌。記者王慧瑛／攝影
新北市農業局長李玟表示，優質農產、濃厚人情味、藍染文化、老街祖師廟，都是三峽代名詞，三峽農會相當用心，結合實體商店和網路共同促銷推廣，讓更多人認識三峽豐富、多元面貌。記者王慧瑛／攝影
景文科大校長于第、三峽區農會理事長蘇俊龍、三峽區農會總幹事張永巨、三峽區長施玉祥等人一同調製「青心柑仔奶綠」創意飲品，為今年三峽納涼季活動暖場，有趣的是，蘇俊龍手一滑打翻雪克杯，綠茶倒在一旁農業局長李玟腳上，小白鞋瞬間染綠。記者王慧瑛／攝影
景文科大校長于第、三峽區農會理事長蘇俊龍、三峽區農會總幹事張永巨、三峽區長施玉祥等人一同調製「青心柑仔奶綠」創意飲品，為今年三峽納涼季活動暖場，有趣的是，蘇俊龍手一滑打翻雪克杯，綠茶倒在一旁農業局長李玟腳上，小白鞋瞬間染綠。記者王慧瑛／攝影
景文科大校長于第、三峽區農會理事長蘇俊龍、三峽區農會總幹事張永巨、三峽區長施玉祥等人一同調製「青心柑仔奶綠」創意飲品，為今年三峽納涼季活動暖場，蘇俊龍手一滑打翻雪克杯，工作人員趕緊清理，主持人也快速應變，成為意外插曲。記者王慧瑛／攝影
景文科大校長于第、三峽區農會理事長蘇俊龍、三峽區農會總幹事張永巨、三峽區長施玉祥等人一同調製「青心柑仔奶綠」創意飲品，為今年三峽納涼季活動暖場，蘇俊龍手一滑打翻雪克杯，工作人員趕緊清理，主持人也快速應變，成為意外插曲。記者王慧瑛／攝影
新北市三峽區納涼三寶－碧螺春、梨仔筍、蜂蜜是炎夏消暑聖品，三峽納涼季今年7月22、23日在三峽台北大學登場。記者王慧瑛／攝影
新北市三峽區納涼三寶－碧螺春、梨仔筍、蜂蜜是炎夏消暑聖品，三峽納涼季今年7月22、23日在三峽台北大學登場。記者王慧瑛／攝影
景文科大校長于第、三峽區農會理事長蘇俊龍、三峽區農會總幹事張永巨、三峽區長施玉祥等人一同調製「青心柑仔奶綠」創意飲品，為今年三峽納涼季活動暖場，有趣的是，蘇俊龍手一滑打翻雪克杯，綠茶倒在一旁農業局長李玟腳上，小白鞋瞬間染綠。記者王慧瑛／攝影
景文科大校長于第、三峽區農會理事長蘇俊龍、三峽區農會總幹事張永巨、三峽區長施玉祥等人一同調製「青心柑仔奶綠」創意飲品，為今年三峽納涼季活動暖場，有趣的是，蘇俊龍手一滑打翻雪克杯，綠茶倒在一旁農業局長李玟腳上，小白鞋瞬間染綠。記者王慧瑛／攝影
三峽為新北市面積第二大行政區，人口11萬多，得天獨厚的地理位置和氣候，孕育許多優良農產品，包括滋味媲美水梨的梨仔筍、號稱綠茶界LV的碧螺春、受女性喜愛的蜜香紅茶，及高品質蜂蜜等。記者王慧瑛／攝影
三峽為新北市面積第二大行政區，人口11萬多，得天獨厚的地理位置和氣候，孕育許多優良農產品，包括滋味媲美水梨的梨仔筍、號稱綠茶界LV的碧螺春、受女性喜愛的蜜香紅茶，及高品質蜂蜜等。記者王慧瑛／攝影
新北市三峽區納涼三寶－碧螺春、梨仔筍、蜂蜜是炎夏消暑聖品，三峽納涼季今年7月22、23日在三峽台北大學登場。記者王慧瑛／攝影
新北市三峽區納涼三寶－碧螺春、梨仔筍、蜂蜜是炎夏消暑聖品，三峽納涼季今年7月22、23日在三峽台北大學登場。記者王慧瑛／攝影
新北市三峽區納涼三寶－碧螺春、梨仔筍、蜂蜜是炎夏消暑聖品，三峽納涼季今年7月22、23日在三峽台北大學登場。記者王慧瑛／攝影
新北市三峽區納涼三寶－碧螺春、梨仔筍、蜂蜜是炎夏消暑聖品，三峽納涼季今年7月22、23日在三峽台北大學登場。記者王慧瑛／攝影
景文科大校長于第、農業局長李玟、三峽區農會理事長蘇俊龍、三峽區農會總幹事張永巨、三峽區長施玉祥等人一同調製「青心柑仔奶綠」創意飲品，為今年三峽納涼季活動暖場。記者王慧瑛／攝影
景文科大校長于第、農業局長李玟、三峽區農會理事長蘇俊龍、三峽區農會總幹事張永巨、三峽區長施玉祥等人一同調製「青心柑仔奶綠」創意飲品，為今年三峽納涼季活動暖場。記者王慧瑛／攝影
三峽納涼季即將開跑，在宣傳記者會上，調酒師用花式調酒手法調製碧螺春茶，引起滿堂采。記者王慧瑛／攝影
三峽納涼季即將開跑，在宣傳記者會上，調酒師用花式調酒手法調製碧螺春茶，引起滿堂采。記者王慧瑛／攝影

農會 創意料理

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