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地面破損不平難行 汐止基隆河步道斜坡要改善

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員白珮茹要求將基隆河沿步道及銜接的坡道都整理改善，讓民眾有更舒適的休閒環境。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員白珮茹要求將基隆河沿步道及銜接的坡道都整理改善，讓民眾有更舒適的休閒環境。 圖／觀天下有線電視提供

汐止基隆河沿岸風光美，每天都有許多人散步或是騎腳踏車，不過，在靠近康福里段，有民眾反應路面破損嚴重，並不好走，尤其推娃娃車、輪椅更是卡卡，所以，新北市議員白珮茹現場會勘，要求將步道及銜接的坡道都整理改善，讓民眾有更舒適的休閒環境。

民眾說，經常會到基隆河步道走走運動散步，只是銜接的通道高低不平，有些地方破損很不好走，這幾天有重做鋪面，好走多了。

新北市議員白珮茹表示，在康福里的基隆河步道，附近民眾有反應推輪椅或是娃娃車時，因為無障礙坡道沒有做好，目前在鋪面的部分已經先暫時性的維修，另外，在一些公、私地的部分，如果釐清後，如果是公有地的話，會請相關單位將該整理的都整理起來，並且也會把步道的坡度順修，希望不管是娃娃車還是輪椅都能夠順利、無障礙的到基隆河步道散步休閒，很感謝市府高灘處的配合，希望在公、私地釐清後盡快施作，讓大家有更好的環境。

基隆 輪椅

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