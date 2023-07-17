快訊

郭台銘投書華盛頓郵報 批賴清德不該放棄一中各表框架談判

機師降落前昏倒！女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截

夏日學習營很充實 淡水忠山實小學生體驗農村料理

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區忠山實驗小學帶領來自新北市各地區的國小學童舉辦夏日學習營隊活動，與長者一起互動，更一起做農村料理，相當充實有意義。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區忠山實驗小學帶領來自新北市各地區的國小學童舉辦夏日學習營隊活動，與長者一起互動，更一起做農村料理，相當充實有意義。 圖／紅樹林有線電視提供

夏天暑假來臨，為了讓學生孩童能夠過一個豐富且充實的假期，新北市淡水區忠山實驗小學帶領來自新北市各地區的國小學童舉辦夏日學習營隊活動，五十多位的小朋友到淡水忠寮社區當中體驗農村生活，並且與長者一起互動，更一起做農村料理，相當充實有意義。

忠寮社區發展協會理事長李鎮榮表示，忠寮社區過去以無毒種植蔬菜，讓大家體驗淡水忠寮的農村健康生活，並且將地方文化融入其中，而這次忠山實驗小學的孩子來參與活動，特別準備在地許多食材，包括了南瓜，豆夾、雞蛋等等許多的在地種植的食材來製作料理，由領隊帶著孩子一起製作給長輩，最後一起共餐。

忠山實驗小學校長彭增龍表示，這次有來自新北十多所小學的小朋友一起加入這一次的課程當中，以自社區學習為主軸，與社區中的長輩一起共餐共學，更要來體驗忠寮社區金牌農村的特色課程，也讓長輩能夠與孩子一起同樂，更讓學童學習到更多農村生活，過一個充實的暑假。

小學 淡水

延伸閱讀

台東績優社區名單公布 第一名尚武社區獲獎金12萬

屏東縣社區關懷據點今年底力拚400處、布建密度9成

因應高齡少子推全齡社福大樓 蔣萬安：提供一站式服務

全市滅火毯僅16條！新北逾5千輛電動車 地下停車場起火難救援

相關新聞

影／熊猴森水樂園再傳有異味 民眾：假日更嚴重

新北河濱夏季水世界近期常吸引親子造訪，但卻有家長反映近日水質混濁，味道也難聞，假日尤其如此。新北高灘處回應，園區近日水質...

回響／北流牆裂磁磚剝落 執行長：2公尺以下1周內補救

斥資60億打造台北流行音樂中心，啟用不到3年，建築物外觀就出現馬賽克磚剝落、牆面出現裂痕情形，引發熱議，北流執行長梁序倫...

納涼季暖身 邀遊客到三峽郊遊避暑

新北市三峽區納涼三寶－碧螺春、梨仔筍、蜂蜜是炎夏消暑聖品，三峽區農會今預告三峽納涼季開跑，邀請大家到三峽郊遊避暑，三峽農...

蕭勝煌接聯醫總院長 將建立人才制度、推各區癌症醫療

台北市聯合醫院前總院長璩大成屆齡退休，新任院長將由原仁愛院區院長蕭勝煌接任，今天在北市衛生局長陳彥元的見證下交接印信。蕭...

大稻埕的新舊融合 郭雪湖〈南街殷賑〉裡的流金歲月

百餘年前的大稻埕，是台北市最重要的商業區，港埠繁榮，洋行林立，各國使領館進駐，富紳名流雲集，人潮熙來攘往，車馬交馳，商業鼎盛的迪化街，米行、南北雜貨、中藥行與布匹店林立，人潮川流不息，當時便是摩登富裕的象徵。

北市24日萬安演習 北捷「只進不出」違者最高罰15萬

北市軍民聯合防空演習（萬安46號）將於24日13時30分至14時舉行，民眾須和防空疏散演練。市區公車、計程車、復康巴士暫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦