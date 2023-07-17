夏日學習營很充實 淡水忠山實小學生體驗農村料理

夏天暑假來臨，為了讓學生孩童能夠過一個豐富且充實的假期，新北市淡水區忠山實驗小學帶領來自新北市各地區的國小學童舉辦夏日學習營隊活動，五十多位的小朋友到淡水忠寮社區當中體驗農村生活，並且與長者一起互動，更一起做農村料理，相當充實有意義。

忠寮社區發展協會理事長李鎮榮表示，忠寮社區過去以無毒種植蔬菜，讓大家體驗淡水忠寮的農村健康生活，並且將地方文化融入其中，而這次忠山實驗小學的孩子來參與活動，特別準備在地許多食材，包括了南瓜，豆夾、雞蛋等等許多的在地種植的食材來製作料理，由領隊帶著孩子一起製作給長輩，最後一起共餐。

忠山實驗小學校長彭增龍表示，這次有來自新北十多所小學的小朋友一起加入這一次的課程當中，以自社區學習為主軸，與社區中的長輩一起共餐共學，更要來體驗忠寮社區金牌農村的特色課程，也讓長輩能夠與孩子一起同樂，更讓學童學習到更多農村生活，過一個充實的暑假。