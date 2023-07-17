因應高齡少子推全齡社福大樓 蔣萬安：提供一站式服務

台北市少子高齡化嚴重，為打造全年齡的社會福利服務，北市第五座綜合社福大樓今天啟用，台北市長蔣萬安今天親自主持開幕，他表示，這樣的全齡社福大樓將可提供「一站式」服務，未來台北市也會盡力朝綜合性社福大樓規畫，以符合市民期待。

蔣萬安今天出席開幕，也到八樓少年服務中心體驗社福設施，並且與青少年比射飛鏢，由於每個青少年都是神鏢手，讓蔣萬安直呼「壓力好大，都不給我面子」，還好市長也毫不遜色，儘管總成績沒有同學好，但也表現不錯。

蔣萬安今天表示，這棟全年齡的建成社福大樓，不僅造福大同區民眾，對台北市來講，更有指標性意義，尤其他上任後，以提供民眾有感的福利服務是施政首要任務，讓民眾不用四處奔走找資源，以社區福利服務設施為中心，同時提供照顧兒少、身心障礙者、老人及社區家庭服務，讓大同區社會福利更便利。

大同區民眾莊小姐說，的確大同區老舊社區多，現在有了這一處全齡社福的綜合大樓，不僅獨居的長輩可以來這裡共餐，平常家人上班、上學的老人家也有地方去、對社區老人相當好，甚至整棟大樓也有青少年、小朋友的設施，大家都可以來，也可以凝聚社區里民情感。

進駐社福綜合大樓的中華育幼機構兒童關懷協會秘書長洪錦芳提到，其實國外包括香港等，都有福利園區的概念，兒、少、老、殘等福利單位聚集在同一棟，全年齡服務從嬰幼兒到老人長照，還進駐里民中心，可以讓社區凝聚向心力。甚至一站式服務也可以社福效能更好，因社福團體成為鄰居互助，例如失家的青少年也可以有社區長輩為榜樣，整體服務可以「幼有所養，老有所終」。

蔣萬安表示，多功能的綜合社福大樓將結合許多社福資源，包括公托、老人關懷據點、少年服務中心、身障服務設施等，甚至還進駐地方里辦，將可提供民眾一站式服務，避免舟車勞頓。蔣說，北市府會不斷聆聽地方心聲與需求，未來會來整體評估，或許不一定是以每一行政區規畫，但會看怎麼符合在地需要，以符合市民期待。