新北市府疫後首大型運動競賽開打 侯友宜帶動跳與開球

疫情阻斷不少大型活動，新北市府今舉行役後首次恢復辦理大型運動競賽，新北市長侯友宜今主持開幕並表示，今年是疫情後首次恢復辦理競賽，感謝大家支持。侯並現場熱身帶動跳，炒熱現場氣氛，接下來正式比賽更是緊張刺激。

新北人事處今上午在板橋體育館舉辦「新北市盃羽球及桌球錦標賽暨友誼賽」，活動報名踴躍，羽球組47隊，桌球組40隊，總計87隊參賽，約千餘名選手參加，同時也安排府會及媒體友誼賽。活動開幕有老師帶動唱跳，競賽過程中緊張刺激，氣氛熱絡。

侯友宜主持開幕及開球並表示，過去3年因COVID-19疫情停辦活動，今首次恢復辦理，感謝市議會與媒體的參與及支持，市府內就就像大家庭，透過球賽合作與競爭，凝聚彼此為新北市打拚。

人事處表示，為提供府內員工多元競賽，特新增羽球項目，未來將與桌球及籃球輪流辦。今年選擇羽球及桌球作為錦標賽競賽項目，將於17日至20日分別在板橋體育館及後埔國小開打，分為桌球男子甲組、男子乙組、女子組及羽球男子組、女子組等組別。

人事處指出，這次賽事匯集市府各機關公所、市議會及本市公教退休人員協會等實力堅強高手，尤其首辦羽球競賽報名隊伍就高達47隊，賽事勢必精彩可期；賽事今正式展開，並持續到7月20日閉幕。