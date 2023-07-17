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新北市府疫後首大型運動競賽開打 侯友宜帶動跳與開球

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
疫情阻斷不少大型活動，新北市府今在板橋體育館舉行役後首次恢復辦理市府員工大型運動競賽。記者李成蔭／攝影
疫情阻斷不少大型活動，新北市府今在板橋體育館舉行役後首次恢復辦理市府員工大型運動競賽。記者李成蔭／攝影

疫情阻斷不少大型活動，新北市府今舉行役後首次恢復辦理大型運動競賽，新北市長侯友宜今主持開幕並表示，今年是疫情後首次恢復辦理競賽，感謝大家支持。侯並現場熱身帶動跳，炒熱現場氣氛，接下來正式比賽更是緊張刺激。

新北人事處今上午在板橋體育館舉辦「新北市盃羽球及桌球錦標賽暨友誼賽」，活動報名踴躍，羽球組47隊，桌球組40隊，總計87隊參賽，約千餘名選手參加，同時也安排府會及媒體友誼賽。活動開幕有老師帶動唱跳，競賽過程中緊張刺激，氣氛熱絡。

侯友宜主持開幕及開球並表示，過去3年因COVID-19疫情停辦活動，今首次恢復辦理，感謝市議會與媒體的參與及支持，市府內就就像大家庭，透過球賽合作與競爭，凝聚彼此為新北市打拚。

人事處表示，為提供府內員工多元競賽，特新增羽球項目，未來將與桌球及籃球輪流辦。今年選擇羽球及桌球作為錦標賽競賽項目，將於17日至20日分別在板橋體育館及後埔國小開打，分為桌球男子甲組、男子乙組、女子組及羽球男子組、女子組等組別。

人事處指出，這次賽事匯集市府各機關公所、市議會及本市公教退休人員協會等實力堅強高手，尤其首辦羽球競賽報名隊伍就高達47隊，賽事勢必精彩可期；賽事今正式展開，並持續到7月20日閉幕。

人事處補充，為使賽事更為公平、公正，讓市府各機關、市議會及媒體記者能展現精湛球技，達到以球會友目的，特別邀請新北市體育總會羽球及桌球委員會協助，使賽事更周延順利。

新北市府今舉行役後首次恢復辦理大型運動競賽，市府員工、市議員、媒體記者們都組隊參與友誼賽。記者李成蔭／攝影
新北市府今舉行役後首次恢復辦理大型運動競賽，市府員工、市議員、媒體記者們都組隊參與友誼賽。記者李成蔭／攝影
新北市府今舉行役後首次恢復辦理大型運動競賽，新北市長侯友宜開球。記者李成蔭／攝影
新北市府今舉行役後首次恢復辦理大型運動競賽，新北市長侯友宜開球。記者李成蔭／攝影
新北市府今舉行役後首次恢復辦理大型運動競賽，新北市長侯友宜現場熱身帶動跳，炒熱現場氣氛。記者李成蔭／攝影
新北市府今舉行役後首次恢復辦理大型運動競賽，新北市長侯友宜現場熱身帶動跳，炒熱現場氣氛。記者李成蔭／攝影

疫情 體育 侯友宜

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