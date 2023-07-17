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新北青少年圖書館瘋AI 8月出借機器人還能體驗VR

中央社／ 新北17日電

新北市青少年圖書館8月推「AI.Robot機器人特展」與「青少年元宇宙」閱讀活動，透過展覽、課程、競賽及書展帶青少年認識科技趨勢，還可體驗VR電競遊戲，憑借書證能免費借機器人。

新北市立圖書館長王錦華今天透過新聞表示，隨AI當道，科技教育愈來愈重要，為協助青少年應對未來世界，青少年圖書館在暑假推出AI元宇宙科技體驗活動，帶青少年體驗機器人與VR等，建立人工智慧應用邏輯思考力，掌握科技脈動。

其中8月4日至30日展出「AI.Robot機器人特展」，透過「機器人由來」「機器人種類」「機器人怎麼動」「機器人專屬語言」「機器人發展應用」以及「國際機器人競賽」6大主題，展出各式動力機械齒輪模型，還有人型、輪型、仿生、表演與救難等不同種類機器人。

除了靜態機器人，8月5日「哇賽！原來和機器人溝通這麼簡單」，邀曾帶領多項TIRT賽事的工程師邱浚瑋透過深入淺出方式，帶大家認識與機器人溝通語言。

另外，還有一系列「青少年元宇宙」課程，8月5日、12日與19日「VR遊戲體驗」透過熱門音樂VR節奏遊戲「Beat Saber」，帶民眾認識VR發展和未來趨勢；8月11日、15日與17日「VR體驗工具自己動手做」，運用VR Cardboard自製簡易的VR導覽工具。

此外，8月1日SAMLabs程式與積木，帶小朋友認識入門程式設計，培養運算思維；8月1日至30日還有「Beat Saber」高分挑戰賽、Tech-Hunter科技任務探索、以及「紙上VR」主題書展，完成指定任務還可以參加抽獎，即日起免費開放報名。

圖書館 AI

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